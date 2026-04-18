Соковиті гриби на мангалі tiktok.com/@mil_alexx_pp

Весна та літо — сезон, коли кухня виходить за межі дому. Мангал стає центром уваги, а прості продукти — героями нових смакових історій. І поки більшість робить ставку на м’ясо, гриби можуть стати не менш яскравим акцентом меню.

Рецепт, про який розповіли на сторінці mil_alexx_pp, — це ніжна текстура шампіньйонів, насиченість соусу теріякі, легка гострота спецій та той самий димний аромат, який неможливо відтворити вдома.

Інгредієнти шампіньйони середнього розміру 16 шт. соус теріякі 5 ст. л оливкова олія 4 ст. л сіль чорний перець паприка (краще копчена) гострий перець чилі

Приготування

Очистьте шампіньйони. Важливо не мити їх занадто довго, бо гриби швидко вбирають воду, а це може вплинути на текстуру. Додайте до грибів соус теріякі, оливкову олію та спеції Добре перемішайте, щоб кожен гриб був покритий маринадом, і залиште настоюватися на 30 хв. Нанизуйте гриби на шампури, приблизно по 5–6 штук на один. Готуйте на вугіллі, не на відкритому вогні, близько 8–10 хв, постійно перевертайте. Це ключовий момент, адже саме рівномірне обсмаження дає той самий карамелізований ефект і насичений смак.

Поради

Не пересушуйте гриби, вони мають залишатися соковитими всередині

Використовуйте копчену паприку для глибшого смаку

Якщо хочете більше аромату, додайте трохи часнику у маринад

Гриби на мангалі — доказ того, що не потрібно складних технік або десятків інгредієнтів, щоб створити щось по-справжньому смачне.