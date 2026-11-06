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Соковиті котлети з кисломолочним сиром і зеленню: простий рецепт
М’ясні котлети з ніжною начинкою з кисломолочного сиру, кропу та часнику — страва, яка виходить ситною, ароматною та точно здивує незвичним поєднанням смаків.
Цей рецепт, про який на своїй сторінці розповіла фудблогерка Мирослава Пекарюк поєднує звичний м’ясний фарш із ніжною сирною начинкою, а ароматний часник і свіжий кріп додають страві особливої пікантності.
Інгредієнти
Фарш зі свинини та яловичини — 1 кг
Цибуля — 1 шт.
Яйця — 2 шт.
Сіль — до смаку
Чорний мелений перець — до смаку
Солодка паприка — до смаку
Сушений часник — до смаку
Для начинки
Кисломолочний сир — 400 г
Кріп — до смаку
Часник — 1 зубчик
Сіль — до смаку
Перець — до смаку
Приготування
До м’ясного фаршу натріть цибулю, додайте яйця, сіль, чорний перець, солодку паприку та сушений часник.
Ретельно вимішайте до однорідності.
Приготуйте начинку: кисломолочний сир змішайте з дрібно нарізаним кропом, натертим часником, сіллю та перцем.
Візьміть порцію фаршу та добре відбийте її, кілька разів перекидаючи з долоні на долоню. Цей простий хитрик допоможе котлетам краще тримати форму, а начинці залишитися всередині.
Сформуйте з фаршу коржик із невеликими бортиками.
У центр викладіть сирну начинку та акуратно заліпіть краї, щоб повністю закрити її м’ясом.
Сформуйте котлету та повторіть те саме з рештою фаршу та начинки.
Обсмажте котлети на сковороді до рум’яної скоринки, а потім доведіть до повної готовності під кришкою на невеликому вогні.
За потреби можна додати трохи води.
Відорецепт дивіться за посиланням.
Котлети з кисломолочним сиром і зеленню — чудовий спосіб по-новому приготувати знайому домашню страву.