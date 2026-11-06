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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
45
Час на прочитання
2 хв

Соковиті котлети з кисломолочним сиром і зеленню: простий рецепт

М’ясні котлети з ніжною начинкою з кисломолочного сиру, кропу та часнику — страва, яка виходить ситною, ароматною та точно здивує незвичним поєднанням смаків.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
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котлети з кисломолочним сиром і зеленню tiktok.com_@myroslava.pekariuk

котлети з кисломолочним сиром і зеленню tiktok.com_@myroslava.pekariuk

Цей рецепт, про який на своїй сторінці розповіла фудблогерка Мирослава Пекарюк поєднує звичний м’ясний фарш із ніжною сирною начинкою, а ароматний часник і свіжий кріп додають страві особливої пікантності.

Інгредієнти

  • Фарш зі свинини та яловичини — 1 кг

  • Цибуля — 1 шт.

  • Яйця — 2 шт.

  • Сіль — до смаку

  • Чорний мелений перець — до смаку

  • Солодка паприка — до смаку

  • Сушений часник — до смаку

Для начинки

  • Кисломолочний сир — 400 г

  • Кріп — до смаку

  • Часник — 1 зубчик

  • Сіль — до смаку

  • Перець — до смаку

котлети з кисломолочним сиром і зеленню tiktok.com_@myroslava.pekariuk

котлети з кисломолочним сиром і зеленню tiktok.com_@myroslava.pekariuk

Приготування

  1. До м’ясного фаршу натріть цибулю, додайте яйця, сіль, чорний перець, солодку паприку та сушений часник.

  2. Ретельно вимішайте до однорідності.

  3. Приготуйте начинку: кисломолочний сир змішайте з дрібно нарізаним кропом, натертим часником, сіллю та перцем.

  4. Візьміть порцію фаршу та добре відбийте її, кілька разів перекидаючи з долоні на долоню. Цей простий хитрик допоможе котлетам краще тримати форму, а начинці залишитися всередині.

  5. Сформуйте з фаршу коржик із невеликими бортиками.

  6. У центр викладіть сирну начинку та акуратно заліпіть краї, щоб повністю закрити її м’ясом.

  7. Сформуйте котлету та повторіть те саме з рештою фаршу та начинки.

  8. Обсмажте котлети на сковороді до рум’яної скоринки, а потім доведіть до повної готовності під кришкою на невеликому вогні.

  9. За потреби можна додати трохи води.

котлети з кисломолочним сиром і зеленню tiktok.com_@myroslava.pekariuk

котлети з кисломолочним сиром і зеленню tiktok.com_@myroslava.pekariuk

Відорецепт дивіться за посиланням.

Котлети з кисломолочним сиром і зеленню — чудовий спосіб по-новому приготувати знайому домашню страву.

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