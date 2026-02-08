- Дата публікації
- Категорія
- Рецепти
Соковиті рублені котлети з кукурудзою та сиром — цікавий рецепт
Якщо шукаєте страву, яка поєднує соковите м’ясо, ніжний сир і легку солодкість кукурудзи, рублені котлети з кукурудзою та сиром — саме те, що треба. Цей рецепт поєднує простоту, швидкість приготування та ефект «вау» на тарілці.
Соковиті рублені котлети — класика української кухні, яка ніколи не старіє, але завдяки додаванню кукурудзи та твердого сиру страва набуває нових смакових відтінків. Кукурудза додає легку солодкість і приємну текстуру, а сир — ніжність та тягучість, які обов’язково оцінять діти та дорослі, про це розповіли на сторінці foodblog_kristi.
Ще один плюс — приготувати котлети можна двома способами: на сковороді для золотистої скоринки чи у духовці з меншою кількістю олії.
Інгредієнти
- Філе стегна
- 500 г
- Твердий сир
- 150 г
- Кукурудза
- 100 г
- Яйця
- 2 шт.
- Сметана
- 3 ст. л
- Панірувальні сухарі
- 1 ст. л
- Часник
- 3 зубчики
- Кріп і петрушка
- Сіль
- Спеції
- Рослинна олія
Приготування
Дрібно нарізати м’ясо та перекласти у миску.
Додати натертий сир, кукурудзу, дрібно нарізану зелень, часник, яйця, сметану, сіль, спеції та панірувальні сухарі. Добре перемішати.
Сформувати котлети та обсмажити на розігрітій пательні з обох боків до золотистої скоринки.
За бажанням, можна запекти котлети у духовці.
Готові котлети викласти на паперовий рушник, щоб прибрати зайву олію та подавати до столу.
Поради
Використовуйте свіжу зелень та якісний твердий сир — це додає аромат і насичений смак.
Щоб котлети були дієтичнішими, готуйте їх у духовці чи на антипригарній сковороді з мінімальною кількістю олії.
Кукурудзу можна брати як консервовану, так і заморожену, у будь-якому випадку смак буде чудовим.
Рублені котлети з кукурудзою та сиром — це не лише смачно, а й універсально, їх можна подавати з картопляним пюре, овочевим салатом або просто як самостійну страву.