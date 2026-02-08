рублені котлети з кукурудзою та сиром tiktok.com_@foodblog_kristi

Соковиті рублені котлети — класика української кухні, яка ніколи не старіє, але завдяки додаванню кукурудзи та твердого сиру страва набуває нових смакових відтінків. Кукурудза додає легку солодкість і приємну текстуру, а сир — ніжність та тягучість, які обов’язково оцінять діти та дорослі, про це розповіли на сторінці foodblog_kristi.

Ще один плюс — приготувати котлети можна двома способами: на сковороді для золотистої скоринки чи у духовці з меншою кількістю олії.

Інгредієнти Філе стегна 500 г Твердий сир 150 г Кукурудза 100 г Яйця 2 шт. Сметана 3 ст. л Панірувальні сухарі 1 ст. л Часник 3 зубчики Кріп і петрушка Сіль Спеції Рослинна олія

Приготування

Дрібно нарізати м’ясо та перекласти у миску. Додати натертий сир, кукурудзу, дрібно нарізану зелень, часник, яйця, сметану, сіль, спеції та панірувальні сухарі. Добре перемішати. Сформувати котлети та обсмажити на розігрітій пательні з обох боків до золотистої скоринки. За бажанням, можна запекти котлети у духовці. Готові котлети викласти на паперовий рушник, щоб прибрати зайву олію та подавати до столу.

Поради

Використовуйте свіжу зелень та якісний твердий сир — це додає аромат і насичений смак.

Щоб котлети були дієтичнішими, готуйте їх у духовці чи на антипригарній сковороді з мінімальною кількістю олії.

Кукурудзу можна брати як консервовану, так і заморожену, у будь-якому випадку смак буде чудовим.

Рублені котлети з кукурудзою та сиром — це не лише смачно, а й універсально, їх можна подавати з картопляним пюре, овочевим салатом або просто як самостійну страву.