Соковиті рублені котлети з кукурудзою та сиром — цікавий рецепт

Якщо шукаєте страву, яка поєднує соковите м’ясо, ніжний сир і легку солодкість кукурудзи, рублені котлети з кукурудзою та сиром — саме те, що треба. Цей рецепт поєднує простоту, швидкість приготування та ефект «вау» на тарілці.

Станіслава Бондаренко
50 хвилин
243 ккал
рублені котлети з кукурудзою та сиром

Соковиті рублені котлети — класика української кухні, яка ніколи не старіє, але завдяки додаванню кукурудзи та твердого сиру страва набуває нових смакових відтінків. Кукурудза додає легку солодкість і приємну текстуру, а сир — ніжність та тягучість, які обов’язково оцінять діти та дорослі, про це розповіли на сторінці foodblog_kristi.

Ще один плюс — приготувати котлети можна двома способами: на сковороді для золотистої скоринки чи у духовці з меншою кількістю олії.

Інгредієнти

Філе стегна
500 г
Твердий сир
150 г
Кукурудза
100 г
Яйця
2 шт.
Сметана
3 ст. л
Панірувальні сухарі
1 ст. л
Часник
3 зубчики
Кріп і петрушка
Сіль
Спеції
Рослинна олія

Приготування

  1. Дрібно нарізати м’ясо та перекласти у миску.

  2. Додати натертий сир, кукурудзу, дрібно нарізану зелень, часник, яйця, сметану, сіль, спеції та панірувальні сухарі. Добре перемішати.

  3. Сформувати котлети та обсмажити на розігрітій пательні з обох боків до золотистої скоринки.

  4. За бажанням, можна запекти котлети у духовці.

  5. Готові котлети викласти на паперовий рушник, щоб прибрати зайву олію та подавати до столу.

Поради

  • Використовуйте свіжу зелень та якісний твердий сир — це додає аромат і насичений смак.

  • Щоб котлети були дієтичнішими, готуйте їх у духовці чи на антипригарній сковороді з мінімальною кількістю олії.

  • Кукурудзу можна брати як консервовану, так і заморожену, у будь-якому випадку смак буде чудовим.

Рублені котлети з кукурудзою та сиром — це не лише смачно, а й універсально, їх можна подавати з картопляним пюре, овочевим салатом або просто як самостійну страву.

