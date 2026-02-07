ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
103
Час на прочитання
2 хв

Свинячі реберця з медово-апельсиновим соусом — рецепт соковитого мʼяса

Якщо ви обожнюєте соковиті, м’які свинячі реберця з ароматною глазур’ю, ця ідея стане вашим новим улюбленим рецептом. Простий спосіб маринування та двоетапне запікання перетворюють ребра на ніжне м’ясо, а соус із апельсина та меду робить смак досконалим.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Соковиті свинячі реберця

Соковиті свинячі реберця / © Credits

Свинячі реберця — класика, яка завжди у моді, проте зробити їх ідеально ніжними та ароматними може здатися складним завданням. Фудблогер Ерік Лаурта запропонував покроковий рецепт, який гарантує м’якість і насичений смак, та не потребує годин на кухні. Секрет у маринаді зі спеціями та оливковою олією, а також у тому, що ребра запікаються двічі: спочатку на високій температурі, а потім під кришкою, щоб вони буквально танули.

Інгредієнти

Для реберець

  • Свинячі реберця 2 шт.

  • Паприка солодка 1 ст. л

  • Часникова приправа 1 ст. л

  • Сухі прованські трави 1 ст. л

  • Імбир мелений 1 ст. л

  • Біле чи витримане вино 500 мл

  • Вода 500 мл

  • Оливкова олія

  • Сіль

  • Перець

Для соусу

  • Сік із запечених реберець

  • Апельсиновий сік

  • Мед

  • Кукурудзяний крохмаль

Приготування

  1. Реберця промийте та обсушіть, посоліть і поперчіть з обох боків.

  2. В мисці змішайте всі спеції з оливковою олією та ретельно втирайте суміш у м’ясо.

  3. Випікайте реберця у духовці 60 хв за 180°C.

  4. Додайте до реберець вино та воду, накрийте фольгою та запікайте ще 60 хв за 150°C.

  5. Після запікання вимкніть духовку та залиште ребра охолонути всередині, так вони стануть максимально ніжними.

Приготування соусу

  1. Процідіть сік із форми для реберець у невеликий сотейник.

  2. Додайте апельсиновий сік і мед, доведіть до легкого кипіння та тушкуйте 5 хв.

  3. Розведіть кукурудзяний крохмаль у невеликій кількості води та додайте у сотейник, перемішуйте до загустіння.

  4. Полийте готовим соусом реберця перед подачею та подавайте до столу.

Цей рецепт — ідеальне поєднання простоти та вишуканості. Реберця виходять соковитими, ароматними та буквально тануть у роті, а соус з меду та апельсина додає легку цитрусову нотку. Готувати можна як для сімейної вечері, так і для святкового столу.

Дата публікації
Кількість переглядів
103
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie