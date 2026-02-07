Соковиті свинячі реберця / © Credits

Свинячі реберця — класика, яка завжди у моді, проте зробити їх ідеально ніжними та ароматними може здатися складним завданням. Фудблогер Ерік Лаурта запропонував покроковий рецепт, який гарантує м’якість і насичений смак, та не потребує годин на кухні. Секрет у маринаді зі спеціями та оливковою олією, а також у тому, що ребра запікаються двічі: спочатку на високій температурі, а потім під кришкою, щоб вони буквально танули.

Інгредієнти

Для реберець

Свинячі реберця 2 шт.

Паприка солодка 1 ст. л

Часникова приправа 1 ст. л

Сухі прованські трави 1 ст. л

Імбир мелений 1 ст. л

Біле чи витримане вино 500 мл

Вода 500 мл

Оливкова олія

Сіль

Перець

Для соусу

Сік із запечених реберець

Апельсиновий сік

Мед

Кукурудзяний крохмаль

Приготування

Реберця промийте та обсушіть, посоліть і поперчіть з обох боків. В мисці змішайте всі спеції з оливковою олією та ретельно втирайте суміш у м’ясо. Випікайте реберця у духовці 60 хв за 180°C. Додайте до реберець вино та воду, накрийте фольгою та запікайте ще 60 хв за 150°C. Після запікання вимкніть духовку та залиште ребра охолонути всередині, так вони стануть максимально ніжними.

Приготування соусу

Процідіть сік із форми для реберець у невеликий сотейник. Додайте апельсиновий сік і мед, доведіть до легкого кипіння та тушкуйте 5 хв. Розведіть кукурудзяний крохмаль у невеликій кількості води та додайте у сотейник, перемішуйте до загустіння. Полийте готовим соусом реберця перед подачею та подавайте до столу.

Цей рецепт — ідеальне поєднання простоти та вишуканості. Реберця виходять соковитими, ароматними та буквально тануть у роті, а соус з меду та апельсина додає легку цитрусову нотку. Готувати можна як для сімейної вечері, так і для святкового столу.