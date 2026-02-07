- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 103
- Час на прочитання
- 2 хв
Свинячі реберця з медово-апельсиновим соусом — рецепт соковитого мʼяса
Якщо ви обожнюєте соковиті, м’які свинячі реберця з ароматною глазур’ю, ця ідея стане вашим новим улюбленим рецептом. Простий спосіб маринування та двоетапне запікання перетворюють ребра на ніжне м’ясо, а соус із апельсина та меду робить смак досконалим.
Свинячі реберця — класика, яка завжди у моді, проте зробити їх ідеально ніжними та ароматними може здатися складним завданням. Фудблогер Ерік Лаурта запропонував покроковий рецепт, який гарантує м’якість і насичений смак, та не потребує годин на кухні. Секрет у маринаді зі спеціями та оливковою олією, а також у тому, що ребра запікаються двічі: спочатку на високій температурі, а потім під кришкою, щоб вони буквально танули.
Інгредієнти
Для реберець
Свинячі реберця 2 шт.
Паприка солодка 1 ст. л
Часникова приправа 1 ст. л
Сухі прованські трави 1 ст. л
Імбир мелений 1 ст. л
Біле чи витримане вино 500 мл
Вода 500 мл
Оливкова олія
Сіль
Перець
Для соусу
Сік із запечених реберець
Апельсиновий сік
Мед
Кукурудзяний крохмаль
Приготування
Реберця промийте та обсушіть, посоліть і поперчіть з обох боків.
В мисці змішайте всі спеції з оливковою олією та ретельно втирайте суміш у м’ясо.
Випікайте реберця у духовці 60 хв за 180°C.
Додайте до реберець вино та воду, накрийте фольгою та запікайте ще 60 хв за 150°C.
Після запікання вимкніть духовку та залиште ребра охолонути всередині, так вони стануть максимально ніжними.
Приготування соусу
Процідіть сік із форми для реберець у невеликий сотейник.
Додайте апельсиновий сік і мед, доведіть до легкого кипіння та тушкуйте 5 хв.
Розведіть кукурудзяний крохмаль у невеликій кількості води та додайте у сотейник, перемішуйте до загустіння.
Полийте готовим соусом реберця перед подачею та подавайте до столу.
Цей рецепт — ідеальне поєднання простоти та вишуканості. Реберця виходять соковитими, ароматними та буквально тануть у роті, а соус з меду та апельсина додає легку цитрусову нотку. Готувати можна як для сімейної вечері, так і для святкового столу.