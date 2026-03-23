Курячий рол з гострим часниково-майонезним соусом tiktok.com_@iramsfoodstory

Реклама

Якщо ви любите стрітфуд із певною родзинкою, цей рецепт, про який розповіли на сторінці iramsfoodstory , вам точно сподобається. Курячий рол — зручна та універсальна страва, яку можна адаптувати під будь-який смак, наприклад, додати улюблені овочі, обрати м’якший чи гостріший соус і зробити його повністю «своїм».

Інгредієнти

Для курки

куряча грудка 450 г

копчена паприка 1 ст. л

червоний перець ½ ч. л

коріандр 1 ч. л

часникова приправа 1 ч. л

чорний перець ½ ч. л

майонез 2 ст. л

олія 2 ст. л

свіжовичавлений лимонний сік 1 ст. л

топлене масло (гхі) 2 ст. л

Для овочів

червона цибуля 1 шт.

салат 1 качан

помідори 2 шт.

Для часникового соусу

майонез ½ склянки

сметана ⅓ склянки

часникова приправа 1 ч. л

копчена паприка 1 ч. л

чорний перець ½ ч. л

гострий соус 2–3 ст. л

свіжовичавлений лимонний сік 1 ст. л

свіжа петрушка (подрібнена) 1 ст. л

пахта 3–4 ст. л

Для складання

тортилья 3 шт.

Приготування

Змішайте курку зі спеціями, майонезом, олією та лимонним соком. Важливо дати курці промаринуватися мінімум 2 години, тоді смак стане насиченим, а курка неймовірно ніжною. На сковороді розігрійте топлене масло та обсмажуйте курку невеликими порціями по 3–4 хв з одного боку, потім накрийте кришкою та готуйте ще 4–5 хв. Курка повинна бути золотистою зовні та соковитою всередині. Змішайте майонез, сметану, спеції, гострий соус, лимонний сік і петрушку. Якщо хочете рідкішу текстуру, додайте пахту. Розігрійте тортильї на сухій сковороді по 1–2 хв з кожного боку. На середину кожної тортильї покладіть лист салату, курку, помідори та цибулю, зверху щедро полийте соусом. Складіть рол так, щоб він був компактним, але наповненим соковитою начинкою.

Курячий рол із гострим часниково-майонезним соусом — ідеальне поєднання швидкості приготування та ресторанного смаку вдома. Він універсальний, яскравий та смачний, і точно стане новим фаворитом для обідів і вечорів із друзями.