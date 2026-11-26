Салат у середземноморському стилі / instagram.com_tablebymax / © Instagram

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Якщо звичайні овочеві салати здаються вам надто легкими і хочеться чогось ситного, проте водночас свіжого, варто спробувати цей рецепт, про який розповіли на сторінці TableByMax. Тут є і білок, і овочі, і приємна хрустка текстура. Страва чудово підійде для обіду, вечері чи до святкового столу.

Салат у середземноморському стилі / instagram.com_tablebymax / © Instagram

Інгредієнти

Для салату:

яловичий стейк — 500 г

консервований нут — 1 банка

рукола — 150 г

мініогірки — 4–5 шт.

помідори чері — 250 г

червона цибуля — 1 шт.

петрушка — велика жменя

м’ята

кінза

Для хрусткого нуту:

оливкова олія — 2 ст. л.

часникова приправа

солодка паприка

орегано

пластівці чилі

сіль

чорний перець

Для заправки:

оливкова олія

сік одного лимона

цедра лимона

червоний винний оцет — 2 ст. л.

діжонська гірчиця — 1 ст. л.

сумах — 1 ч. л.

орегано

часникова приправа

сіль

перець

Салат у середземноморському стилі / instagram.com_tablebymax / © Instagram

Приготування

Промийте нут, добре обсушіть паперовим рушником та змішайте з оливковою олією, часниковою приправою, паприкою, орегано, чилі, сіллю і перцем. Викладіть на деко та запікайте за температури 220 °C приблизно 27–30 хв, доки нут не стане золотистим і хрустким. Наріжте огірки, помідори чері та червону цибулю. Дрібно посічіть петрушку, а за бажанням додайте трохи м’яти та кінзи. Посоліть і поперчіть м’ясо, а потім обсмажте на невеликій кількості олії на добре розігрітій сковороді до бажаного ступеня просмаження. Дайте йому трохи відпочити, після чого наріжте тонкими смужками. Поєднайте оливкову олію, лимонний сік і цедру, червоний винний оцет, діжонську гірчицю, сумах, орегано, часниковий порошок, сіль і перець. Добре перемішайте все до однорідності. Викладіть у велику миску руколу, овочі та зелень, додайте заправку та обережно перемішайте. Зверху розкладіть шматочки стейка. Безпосередньо перед подаванням посипте салат хрустким нутом, так він збереже апетитну текстуру.

Цей середземноморський салат — чудовий приклад того, як із простих інгредієнтів зробити страву ресторанного рівня. Соковите м’ясо, свіжі овочі, ароматна зелень і пікантна лимонна заправка гармонійно поєднуються з пряним хрустким нутом. Ситно, яскраво та без зайвої складності.

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