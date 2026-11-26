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Соковитий стейк і хрусткий нут: рецепт салату в середземноморському стилі
Свіжа рукола, соковиті томати, огірки, ніжні шматочки яловичини та золотистий нут із прянощами — цей салат поєднує все, що ми любимо в середземноморській кухні.
Якщо звичайні овочеві салати здаються вам надто легкими і хочеться чогось ситного, проте водночас свіжого, варто спробувати цей рецепт, про який розповіли на сторінці TableByMax. Тут є і білок, і овочі, і приємна хрустка текстура. Страва чудово підійде для обіду, вечері чи до святкового столу.
Інгредієнти
Для салату:
яловичий стейк — 500 г
консервований нут — 1 банка
рукола — 150 г
мініогірки — 4–5 шт.
помідори чері — 250 г
червона цибуля — 1 шт.
петрушка — велика жменя
м’ята
кінза
Для хрусткого нуту:
оливкова олія — 2 ст. л.
часникова приправа
солодка паприка
орегано
пластівці чилі
сіль
чорний перець
Для заправки:
оливкова олія
сік одного лимона
цедра лимона
червоний винний оцет — 2 ст. л.
діжонська гірчиця — 1 ст. л.
сумах — 1 ч. л.
орегано
часникова приправа
сіль
перець
Приготування
Промийте нут, добре обсушіть паперовим рушником та змішайте з оливковою олією, часниковою приправою, паприкою, орегано, чилі, сіллю і перцем.
Викладіть на деко та запікайте за температури 220 °C приблизно 27–30 хв, доки нут не стане золотистим і хрустким.
Наріжте огірки, помідори чері та червону цибулю.
Дрібно посічіть петрушку, а за бажанням додайте трохи м’яти та кінзи.
Посоліть і поперчіть м’ясо, а потім обсмажте на невеликій кількості олії на добре розігрітій сковороді до бажаного ступеня просмаження.
Дайте йому трохи відпочити, після чого наріжте тонкими смужками.
Поєднайте оливкову олію, лимонний сік і цедру, червоний винний оцет, діжонську гірчицю, сумах, орегано, часниковий порошок, сіль і перець.
Добре перемішайте все до однорідності.
Викладіть у велику миску руколу, овочі та зелень, додайте заправку та обережно перемішайте.
Зверху розкладіть шматочки стейка.
Безпосередньо перед подаванням посипте салат хрустким нутом, так він збереже апетитну текстуру.
Цей середземноморський салат — чудовий приклад того, як із простих інгредієнтів зробити страву ресторанного рівня. Соковите м’ясо, свіжі овочі, ароматна зелень і пікантна лимонна заправка гармонійно поєднуються з пряним хрустким нутом. Ситно, яскраво та без зайвої складності.