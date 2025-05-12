Солянка по-домашньому: рецепт родом із Житомирщини / © Credits

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Простий у приготуванні та водночас святково насичений смаком — саме таким має бути справжній домашній суп, коли у холодильнику залишились «різні шматочки» мʼяса після застілля, наприклад. Цей рецепт ідеально підійде як для сімейного обіду, так і для ситного перекусу, а ще він чудово зберігається у холодильнику до трьох днів, з кожним днем стаючи ще смачнішим. Як приготувати солянку по-домашньому розповіли на сторінці mil_alexx_pp. Рецепт розраховано на каструлю 4,5 л.

Інгредієнти Картопля 400 г Вода 2,5 л Цибуля 120 г Солоні огірки 200 г Томатна паста 40 г Оливки без кісточок 1 банка Розсіл з банки оливок та солоних огірків Олія 1,5 ст. л Мʼясне асорті (копчене куряче філе, мисливські ковбаски, варена чи копчена куряча ковбаса, салямі чи шинка) 600 г

Приготування

У розігріту каструлю влийте олію. Додайте дрібно нарізану цибулю та обсмажуйте 4–5 хв до мʼякості та золотистого кольору. Додайте натерті чи дрібно порізані солоні огірки та томатну пасту. Смажте ще 5–6 хв, постійно помішуйте — так утвориться насичена основа для супу. Додайте порізані мʼясні інгредієнти — будь-яке копчене чи варене мʼясо. Обсмажуйте разом з овочами ще 7 хв. Чим більше видів мʼяса, тим глибший смак страви. За бажанням додайте кубики сирої картоплі. Залийте водою, додайте мелений чорний перець (без солі, бо огірки та розсіл уже солоні), доведіть до кипіння. Після закипання зменште вогонь і варіть суп 17 хв, поки картопля не стане мʼякою. Додайте оливки разом із частиною розсолу з-під них та огірків — саме він надає солянці особливого пікантного смаку. Проваріть усе ще 5 хв.

Подача

Подавайте гарячу солянку з:

ложкою сметани

скибочкою лимона

дрібно нарізаною свіжою зеленню (петрушка, кріп або зелена цибуля)

Поради

Якщо не любите кислуватий смак, додайте менше розсолу чи замініть частину водою.

Солянка стає ще смачнішою на наступний день — не бійтеся приготувати більше.

Страву можна зберігати у холодильнику до 3 діб або заморозити порційно.

Цей рецепт — справжня знахідка для зайнятих господинь. Він дозволяє заощадити час, використати залишки святкових продуктів і водночас нагодувати сімʼю ситною та смачною стравою.

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