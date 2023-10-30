Солоденьке на Геловін: як приготувати моторошне печиво з павуками

Кулінарна блогерка Сабріна Касільяс показала підписникам оригінальний спосіб декорації печива на Геловін.
Інгредієнти
- печиво
- 8 шт
- сиркова маса
- 200 г
- шоколадні цукерки
- 8 шт
- шоколад
- 200 мл
- кондитерський декор (очі)
- 16 шт
- червоний барвник
- 1 - 2 краплі
- жовтий барвник
- 1-2 краплі
Кулінарна блогерка Сабріна Касільяс показала підписникам оригінальний спосіб декорації печива на Геловін.
- Сиркову масу змішайте з краплями жовтого та червоного рідкого харчового барвника до однорідного помаранчевого кольору.
- Печиво намастіть зверху отриманим сирковим кремом і встроміть по центру круглу шоколадну цукерку — це буде тіло павука.
- Розтопленим шоколадом наповніть кондитерський мішок, відріжте маленький кутик, щоб шоколад витікав.
- Видавіть дві краплі на цукерку та прикріпіть декоративні очі.
- Шоколадом намалюйте лапки "павука", від цукерки до країв печива — 4 з одного і стільки ж з іншого боку.
- Дайте шоколаду застигнути і моторошні солодощі до святкового столу готові.
Печиво можна купити, або спекти за улюбленим рецептом, як це зробила Сабріна.
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