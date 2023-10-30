Солоденьке на Геловін: як приготувати моторошне печиво з павуками

Інгредієнти печиво 8 шт сиркова маса 200 г шоколадні цукерки 8 шт шоколад 200 мл кондитерський декор (очі) 16 шт червоний барвник 1 - 2 краплі жовтий барвник 1-2 краплі

Кулінарна блогерка Сабріна Касільяс показала підписникам оригінальний спосіб декорації печива на Геловін.

Сиркову масу змішайте з краплями жовтого та червоного рідкого харчового барвника до однорідного помаранчевого кольору. Печиво намастіть зверху отриманим сирковим кремом і встроміть по центру круглу шоколадну цукерку — це буде тіло павука. Розтопленим шоколадом наповніть кондитерський мішок, відріжте маленький кутик, щоб шоколад витікав. Видавіть дві краплі на цукерку та прикріпіть декоративні очі. Шоколадом намалюйте лапки "павука", від цукерки до країв печива — 4 з одного і стільки ж з іншого боку. Дайте шоколаду застигнути і моторошні солодощі до святкового столу готові.

Печиво можна купити, або спекти за улюбленим рецептом, як це зробила Сабріна.

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