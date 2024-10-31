Солодкий гарбузовий хліб із крем-сирною начинкою: рецепт цікавої випічки

Якщо ви шукаєте ідеальну осінню випічку, яка здивує вас і ваших близьких, зверніть увагу на гарбузовий хліб із крем-сирною начинкою. Ця начинка створює ніжний контраст із соковитим гарбузовим м'якушем, що робить хліб особливо смачним і навіть трохи вишуканим.
На сторінці veggieworldrecipes показали, як приготувати солодкий гарбузовий хліб із сиром. Цей десерт поєднує в собі затишний смак гарбуза з ніжною вершковою текстурою сиру, створюючи неповторний смак, який не залишить нікого байдужим.
Інгредієнти для хліба:
- Борошно 240 г
- Цукор 1 склянка
- Розпушувач 2 ч. л
- Сода ½ ч. л
- Кориця 2 ч. л
- Мускатний горіх ¼ ч. л
- Імбир ¼ ч. л
- Сіль ¼ ч. л
- Гарбузове пюре ½ склянки
- Яблучний оцет 1 ст. л
- Оливкова олія ½ склянки
- Ванільний екстракт 2 ч. л
Інгредієнти начинки:
- Вершковий сир 1 склянка
- Цукор 3/4 склянки
- Ванільний екстракт 1 ч. л
- Кукурудзяний крохмаль 1/2 ст. л
Інгредієнти кондитерської крихти:
- Вершкове Масло (охолоджене) 1/4 склянки
- Борошно 1/2 склянки
- Коричневий цукор 1/4 склянки
- Волоські горіхи 2 ст. л
- Кориця 1/2 ч. л
Приготування:
- У велику миску додайте всі інгредієнти для хліба та добре перемішайте.
- В окремій мисці збийте інгредієнти начинки.
- Вистеліть форму для хліба пергаментним папером і збризніть олією.
- Додайте у форму половину гарбузового тіста. За допомогою лопатки розрівняйте його. Зверху вилийте вершково-сирну начинку та вирівняйте шар. Потім вилийте решту гарбузового тіста та вирівняйте верхній шар.
- Наріжте холодне масло кубиками. Додайте всі інгредієнти для кондитерської крихти та поєднайте все руками.
- Додайте крихту зверху хліба.
- Випікайте його 55-60 хвилин за 176°C.
- Коли хліб трохи охолоне, нарізайте та насолоджуйтесь.
Спробуйте приготувати цей хліб і він стане вашим улюбленим осіннім рецептом.
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