Солодкий гарбузовий хліб із крем-сирною начинкою: рецепт цікавої випічки

Якщо ви шукаєте ідеальну осінню випічку, яка здивує вас і ваших близьких, зверніть увагу на гарбузовий хліб із крем-сирною начинкою. Ця начинка створює ніжний контраст із соковитим гарбузовим м'якушем, що робить хліб особливо смачним і навіть трохи вишуканим.

На сторінці veggieworldrecipes показали, як приготувати солодкий гарбузовий хліб із сиром. Цей десерт поєднує в собі затишний смак гарбуза з ніжною вершковою текстурою сиру, створюючи неповторний смак, який не залишить нікого байдужим.

Інгредієнти для хліба:

Борошно 240 г

Цукор 1 склянка

Розпушувач 2 ч. л

Сода ½ ч. л

Кориця 2 ч. л

Мускатний горіх ¼ ч. л

Імбир ¼ ч. л

Сіль ¼ ч. л

Гарбузове пюре ½ склянки

Яблучний оцет 1 ст. л

Оливкова олія ½ склянки

Ванільний екстракт 2 ч. л

Інгредієнти начинки:

Вершковий сир 1 склянка

Цукор 3/4 склянки

Ванільний екстракт 1 ч. л

Кукурудзяний крохмаль 1/2 ст. л

Інгредієнти кондитерської крихти:

Вершкове Масло (охолоджене) 1/4 склянки

Борошно 1/2 склянки

Коричневий цукор 1/4 склянки

Волоські горіхи 2 ст. л

Кориця 1/2 ч. л

Приготування:

У велику миску додайте всі інгредієнти для хліба та добре перемішайте. В окремій мисці збийте інгредієнти начинки. Вистеліть форму для хліба пергаментним папером і збризніть олією. Додайте у форму половину гарбузового тіста. За допомогою лопатки розрівняйте його. Зверху вилийте вершково-сирну начинку та вирівняйте шар. Потім вилийте решту гарбузового тіста та вирівняйте верхній шар. Наріжте холодне масло кубиками. Додайте всі інгредієнти для кондитерської крихти та поєднайте все руками. Додайте крихту зверху хліба. Випікайте його 55-60 хвилин за 176°C. Коли хліб трохи охолоне, нарізайте та насолоджуйтесь.

Спробуйте приготувати цей хліб і він стане вашим улюбленим осіннім рецептом.

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