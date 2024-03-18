Солодкий і пухкий десерт із яблук та желатину: швидкий рецепт

Для приготування цього ніжного десерту нам знадобиться лише декілька інгредієнтів
Кулінарна блогерка Анастасія Сакура поділилася зі своїми підписниками ще одним рецептом легкого та повітряного десерту із яблук та желатину.
Інгредієнти
- Яблуко
- 2-3 шт
- Желатин
- 15 г
- Вода
- 100 мл
- Кориця
- дрібка
- Ванілін
- дрібка
Очистіть яблуко від шкірки та виріжте серцевину. Розріже на 4 частини. Перекладіть у пакет або рукав для випікання. Відправте у мікрохвильову піч на 5 хвилин.
Тим часом залийте желатин водою та залиште на 5 хвилин. Дістаньте запечені яблука з мікрохвильової печі та перекладіть їх у чашу. Додайте кориці, ваніліну та півсклянки води. Добре перебийте блендером. Розігрійте желатин та додайте його до яблук. Спершу акуратно перемішайте лопаткою, а потім збийте міксером протягом 7-10 хвилин до білої консистенції.
Розлийте суміш у формочки і відправте у холодильник на 1 годину.
Легкий і корисний десерт готовий.
@anastasiia_usefulfood Всього 2 інгредієнти , а такий ніжний та повітряний десерт Обов’язково збережіть та приготуйте! •2-3яблука •15г желатину •трішки кориці та ваніліну Як приготувати у відео❤️ #корисно #пп #желатин #десерт#яблука ♬ оригінальний звук - anastasiia_usefulfood
Цей десерт поєднує в собі простоту приготування, доступність інгредієнтів та вишуканість смаку.
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