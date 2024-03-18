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Солодкий і пухкий десерт із яблук та желатину: швидкий рецепт

Час приготування
1 год. 15 хв.
Харчова цінність на 100 г
62 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
226
Час на прочитання
2 хв
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Солодкий і пухкий десерт із яблук та желатину: швидкий рецепт

Як приготувати легкий десерт із яблук та желатину / Фото: Credits

Для приготування цього ніжного десерту нам знадобиться лише декілька інгредієнтів

Кулінарна блогерка Анастасія Сакура поділилася зі своїми підписниками ще одним рецептом легкого та повітряного десерту із яблук та желатину. 

Інгредієнти

Яблуко
2-3 шт
Желатин
15 г
Вода
100 мл
Кориця
дрібка
Ванілін
дрібка

Очистіть яблуко від шкірки та виріжте серцевину. Розріже на 4 частини. Перекладіть у пакет або рукав для випікання. Відправте у мікрохвильову піч на 5 хвилин.

Тим часом залийте желатин водою та залиште на 5 хвилин. Дістаньте запечені яблука з мікрохвильової печі та перекладіть їх у чашу. Додайте кориці, ваніліну та півсклянки води. Добре перебийте блендером. Розігрійте желатин та додайте його до яблук. Спершу акуратно перемішайте лопаткою, а потім збийте міксером протягом 7-10 хвилин до білої консистенції.

Розлийте суміш у формочки і відправте у холодильник на 1 годину. 

Легкий і корисний десерт готовий.

@anastasiia_usefulfood Всього 2 інгредієнти , а такий ніжний та повітряний десерт Обов’язково збережіть та приготуйте! •2-3яблука •15г желатину •трішки кориці та ваніліну Як приготувати у відео❤️ #корисно #пп #желатин #десерт#яблука ♬ оригінальний звук - anastasiia_usefulfood

Цей десерт поєднує в собі простоту приготування, доступність інгредієнтів та вишуканість смаку.

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