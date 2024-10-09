Солодкий перець, фарширований бринзою: рецепт популярної закуски

Якщо ви візьмете солодкий перець різного кольору, то отримаєте гарний варіант смачної пікантної закуски на святковий стіл.
Вам знадобляться болгарський перець, бринза, вершкове масло, часник і зелень. Підготуйте перці, приготуйте начинку, нафаршируйте перці та наріжте їх кільцями.
Інгредієнти
- перець болгарський великий
- 4 шт.
- бринза
- 200 г
- масло вершкове
- 100 г
- часник
- 3 зубки
- перець чорний мелений
- зелень (кріп, петрушка)
- Перець вимийте та очистьте від насіння і плодоніжок.
- Один перчик наріжте дрібними кубиками.
- Зелень промийте, обсушіть і дрібно наріжте.
- Вершкове масло виберіть заздалегідь з холодильника.
- Часник очистьте та подрібніть.
- Бринзу натріть на дрібній тертці. Додайте м'яке масло, часник, чорний мелений перець та збийте блендером до однорідної маси. До цієї маси додайте нарізаний перець і зелень. Перемішайте.
- Нафаршируйте підготовлені перці начинкою та покладіть до холодильника на 5–6 годин.
- Перед подаванням на стіл наріжте перець середніми кільцями і прикрасьте зеленню.
Поради:
- Фарширований перець можна залишити на ніч.
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