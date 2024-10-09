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Солодкий перець, фарширований бринзою: рецепт популярної закуски

Час приготування
50 хвилин
Харчова цінність на 100 г
157 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
66
Час на прочитання
1 хв
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Солодкий перець, фарширований бринзою: рецепт популярної закуски

Солодкий перець, фарширований бринзою / Фото: Credits

Якщо ви візьмете солодкий перець різного кольору, то отримаєте гарний варіант смачної пікантної закуски на святковий стіл.

Вам знадобляться болгарський перець, бринза, вершкове масло, часник і зелень. Підготуйте перці, приготуйте начинку, нафаршируйте перці та наріжте їх кільцями.

Інгредієнти

перець болгарський великий
4 шт.
бринза
200 г
масло вершкове
100 г
часник
3 зубки
перець чорний мелений
зелень (кріп, петрушка)
  1. Перець вимийте та очистьте від насіння і плодоніжок.
  2. Один перчик наріжте дрібними кубиками.
  3. Зелень промийте, обсушіть і дрібно наріжте.
  4. Вершкове масло виберіть заздалегідь з холодильника.
  5. Часник очистьте та подрібніть.
  6. Бринзу натріть на дрібній тертці. Додайте м'яке масло, часник, чорний мелений перець та збийте блендером до однорідної маси. До цієї маси додайте нарізаний перець і зелень. Перемішайте.
  7. Нафаршируйте підготовлені перці начинкою та покладіть до холодильника на 5–6 годин.
  8. Перед подаванням на стіл наріжте перець середніми кільцями і прикрасьте зеленню.

Поради:

  • Фарширований перець можна залишити на ніч.

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