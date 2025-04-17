Солона паска з ковбасою: оригінальний рецепт до великоднього столу / © Credits

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Рецепт, яким поділилися на сторінці katarina_cooks має прості інгредієнти, апетитний вигляд, пряний аромат і незвичайну форму — усе це робить страву ідеальним вибором для весняного застілля. До того ж на відміну від класичних пасок, вона не потребує дріжджового тіста та довгого вистоювання.

Це умовна назва, яка стосується мініатюрних кексів або мафінів на основі несолодкого тіста. До Великодня вони випікаються у формах для пасок, мають привабливий вигляд і насичений смак завдяки поєднанню ковбаси, твердого сиру та ароматних спецій. Подаються з ніжною вершковим намащенням — своєрідним «солоним кремом», який чудово доповнює текстуру випічки.

Інгредієнти

Для тіста

Яйця 1 шт.

Цукор 1 ст. л

Ванільний цукор (додає тонкий аромат, не робить випічку солодкою) ½ ч. л

Сіль

Молоко 150 мл

Рослинна олія 100 мл

Пшеничне борошно 220–250 г

Розпушувач тіста 10 г

Ковбаса 100 г

Твердий сир 50 г

Копчена паприка 1 ч. л

Сушений часник 1 ч. л

Прованські трави 1 ч. л

Для намащення

Вершковий сир 150 г

Жирні вершки 100 мл

Часник 1–2 зубчики

Свіжа зелень

Приготування

Ковбасу та сир наріжте невеликими кубиками, щоб шматочки були рівномірно розподілені в тісті. У глибокій мисці збийте яйце з цукром, ванільним цукром, сіллю. Влийте молоко та олію, добре перемішайте. Додайте просіяне борошно, змішане з розпушувачем, а також спеції (паприку, часник, трави). Додайте ковбасу та сир, ретельно вимішайте тісто ложкою чи лопаткою. Консистенція має бути як на оладки — густа, але текуча. Формочки змастіть олією чи застеліть паперовими вкладками. Наповніть їх тістом на ⅔. Випікайте у розігрітій до 180°C духовці протягом 20–25 хв, до золотистої скоринки. Готовність перевіряйте дерев’яною шпажкою — вона має виходити сухою. У глибокій ємності збийте охолоджені вершки до м’яких піків. Додайте вершковий сир, подрібнений часник та зелень. Перемішати до однорідної консистенції. Намащення має бути ніжним, ароматним, але не надто рідким. Остиглі солоні паски можна подати з вершковою пастою зверху чи окремо — в піалі, як соус. Якщо є бажання можна прикрасити половинками чері або гілочками кропу.

Поради:

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Для вегетаріанського варіанту ковбасу можна замінити на обсмажені гриби чи оливки.

Випічка добре зберігається в холодильнику до 2–3 днів, а намащення — до 48 годин.

Солона паска — це не просто випічка, а справжній гастрономічний сюрприз. Вона поєднує у собі домашній затишок, святковий вигляд і яскравий смак. Її можна подати як закуску, як альтернативу традиційним хлібцям або ж як оригінальну вечерю у передсвяткові дні.

Це ще одне підтвердження того, що кулінарна традиція не стоїть на місці. Вона змінюється та дарує нові смаки для старих свят. Головне — готувати з любов’ю.