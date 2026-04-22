Солоні горішки Tiktok.com/@valeria.matrokhina

Форма «горішків» — знайома багатьом ще з дитинства, маленькі половинки, які зазвичай наповнювали згущеним молоком, але фудблогерка Валерія Матрохіна запропонувала новий формат, коли солодке стає солоним і класика отримує нове життя.

Саме так з’явився цей рецепт із ніжним пісочним тістом і насиченою солоною начинкою. Баланс текстур і смаків робить «горішки» універсальними, тож вони однаково доречні і на святковому столі, і як стильний перекус.

Інгредієнти

Тісто

вершкове масло (обов’язково м’яке) 160 г

цукрова пудра 30–40 г

яйце 1 шт.

жовтки 2 шт.

сіль

борошно 320–350 г

Начинка

крем-сир

риба (слабосолона або копчена)

Приготування

Збийте масло з цукровою пудрою до кремового стану, це створює повітряну текстуру та рівномірну солодкість. Додайте яйце, жовтки та дрібку солі. Перемішайте до повної однорідності, маса має бути гладкою та блискучою. Введіть борошно та замісіть м’яке, не липке тісто. Воно повинно легко тримати форму, але не бути тугим. Загорніть тісто у плівку та залиште на 20–30 хв. Сформуйте маленькі кульки вагою приблизно 5–6 г, саме такий розмір ідеально підходить для форми «горішків». Розігрійте форму, викладіть кульки та закрийте її. Випікайте 1,5–2 хв з одного боку, потім переверніть і ще 1–1,5 хв. У результаті ви отримаєте золотисті, рівномірно пропечені половинки з легкою хрусткою скоринкою. Коли горішки трохи вистигнуть в одну половинку покладіть рибу, а іншу наповніть крем-сиром. Після цього зʼєднайте дві половинки разом і горішки готові.

Трохи фантазії, правильні пропорції та увага до деталей, і домашня кухня легко переходить у формат стильного гастроексперименту, адже цей рецепт не лише про їжу, а й про настрій, коли хочеться здивувати гостей, потішити себе чи просто додати у звичайний день трохи естетики й смаку.