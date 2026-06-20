Солоні квіти бузини у пивному клярі tiktok.com/@margo_kerri

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Іноді найцікавіші рецепти народжуються там, де класика зустрічається з легким гастрономічним хуліганством. Саме такий вигляд мають солоні квіти бузини в пивному клярі, про рецепт яких розповіла фудблогерка Марго Керрі.

Інгредієнти яйця 2 шт. сіль пшеничне борошно 200 г темне пиво 250 мл часник 1 зубчик квіти бузини олія

Приготування

Яйця збити з сіллю до однорідності. Додати борошно та ретельно перемішати. Поступово влити темне пиво, додати подрібнений часник і вимішати до гладкого кляру без грудочок. Занурити квіти бузини у тісто так, щоб вони повністю вкрилися кляром. Обсмажити у добре розігрітій олії до золотистої, хрусткої скоринки. Викласти на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир.

Солоні квіти бузини у пивному клярі — це приклад того, як прості інгредієнти можуть перетворитися на маленьку гастрономічну подію.

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