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Солоні квіти бузини у пивному клярі — цікавий рецепт
Хрусткі та ароматні квіти бузини у пивному клярі, звучить як страва з ресторанного меню, але приготувати її можна вдома з дуже простих інгредієнтів.
Іноді найцікавіші рецепти народжуються там, де класика зустрічається з легким гастрономічним хуліганством. Саме такий вигляд мають солоні квіти бузини в пивному клярі, про рецепт яких розповіла фудблогерка Марго Керрі.
Інгредієнти
- яйця
- 2 шт.
- сіль
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- пшеничне борошно
- 200 г
- темне пиво
- 250 мл
- часник
- 1 зубчик
- квіти бузини
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- олія
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Приготування
Яйця збити з сіллю до однорідності.
Додати борошно та ретельно перемішати.
Поступово влити темне пиво, додати подрібнений часник і вимішати до гладкого кляру без грудочок.
Занурити квіти бузини у тісто так, щоб вони повністю вкрилися кляром.
Обсмажити у добре розігрітій олії до золотистої, хрусткої скоринки.
Викласти на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир.
Солоні квіти бузини у пивному клярі — це приклад того, як прості інгредієнти можуть перетворитися на маленьку гастрономічну подію.