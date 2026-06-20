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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
35
Час на прочитання
1 хв

Солоні квіти бузини у пивному клярі — цікавий рецепт

Хрусткі та ароматні квіти бузини у пивному клярі, звучить як страва з ресторанного меню, але приготувати її можна вдома з дуже простих інгредієнтів.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Час приготування
30 хвилин
Харчова цінність на 100 г
220 ккал
Коментарі
Солоні квіти бузини у пивному клярі tiktok.com/@margo_kerri

Солоні квіти бузини у пивному клярі tiktok.com/@margo_kerri

Іноді найцікавіші рецепти народжуються там, де класика зустрічається з легким гастрономічним хуліганством. Саме такий вигляд мають солоні квіти бузини в пивному клярі, про рецепт яких розповіла фудблогерка Марго Керрі.

Інгредієнти

яйця
2 шт.
сіль
пшеничне борошно
200 г
темне пиво
250 мл
часник
1 зубчик
квіти бузини
олія

Приготування

  1. Яйця збити з сіллю до однорідності.

  2. Додати борошно та ретельно перемішати.

  3. Поступово влити темне пиво, додати подрібнений часник і вимішати до гладкого кляру без грудочок.

  4. Занурити квіти бузини у тісто так, щоб вони повністю вкрилися кляром.

  5. Обсмажити у добре розігрітій олії до золотистої, хрусткої скоринки.

  6. Викласти на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир.

Солоні квіти бузини у пивному клярі — це приклад того, як прості інгредієнти можуть перетворитися на маленьку гастрономічну подію.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
35
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