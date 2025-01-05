Солоні пиріжки з листкового тіста: простий рецепт турецької випічки

Турецька кухня відома своєю багатою палітрою смаків і солоні пиріжки з листкового тіста не є винятком. Це страва, яку можна легко приготувати вдома без особливих зусиль.

Простий рецепт, який показали на сторінці hatice0ncel, стане справжньою знахідкою для тих, хто любить ароматну випічку. До того ж тісто можна приготувати без використання качалки.

Інгредієнти

Для тіста:

Вода 2 склянки

Сіль 1 ч. л

Борошно 4,5-5 склянки

Для змащування тіста:

Вершкове масло 50 г

Олія

Для начинки:

Фарш 250 г

Цибуля 1 шт.

Сіль

Чорний перець

Червоний перець

Сир чедер

Приготування

У великій мисці змішайте воду, сіль і борошно. Замісіть м'яке тісто, яке не прилипає до рук. Якщо хочете, можна додати дріжджі для еластичності. Накрийте тісто рушником або харчовою плівкою та дайте йому відпочити 10 хвилин. Потім розділіть тісто на 12 частин і сформуйте кульки. Кожну кульку розкачайте до розміру десертної тарілки. Змастіть кожну кульку сумішшю вершкового масла та олії. Викладіть їх один на одного на деко. Накрийте плівкою та залиште відпочивати мінімум на годину. На пательні обсмажте фарш до зміни кольору. Додайте дрібно нарізану цибулю, спеції (сіль, чорний перець, червоний перець) і тушкуйте ще кілька хвилин. Зніміть з вогню та охолодіть. Потім тісто розтягніть руками чи розкачайте. Викладіть начинку на середину кожного шару, додайте трохи тертого сиру чедер для соковитості. Сформуйте пиріжки за вашим бажанням: у вигляді трикутників, прямокутників або рулетиків. Викладіть пиріжки на деко, застелене пергаментом. Випікайте в розігрітій до 190 °C духовці до золотистої скоринки. Слідкуйте за процесом, щоб пиріжки не пересмажилися.

Поради:

Якщо ви використовуєте дріжджі, дайте тісту трохи більше часу для підняття.

Для додаткового аромату можете додати у начинку дрібно нарізану зелень.

Щоб пиріжки стали хрусткішими, можна змастити їх поверхню яйцем перед випіканням.

Подавайте солоні пиріжки з листкового тіста гарячими чи теплими. Вони чудово смакують як із чашкою чаю, так і в якості закуски до основних страв.

Смачного!

Читайте також: