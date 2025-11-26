Солоні сирники з фети в аерогрилі: рецепт цікавої закуски

Солоні сирники з фети в аерогрилі tiktok.com_petros_maounatzis

Саме тому інтернет підкорив рецепт фудблогера Petros Maounatzis, який запропонував свою версію — солоні сирники з фетою та зеленню, запечені в аерогрилі. Без жодної краплі олії та бруду на кухні, вони будуть готові за 15 хв і що особливо важливо, вони мають той самий хрумкий, «сонячний» золотистий колір, якого зазвичай досягають лише під час смаження.

Інгредієнти фета 300 г рикота (чи подібний м’який сир) 100 г яйце 1 шт. подрібнена петрушка 1 ст. л м’ята 1 ст. л чорний перець борошно панірувальні сухарі

Приготування

Розімніть фету та рикоту виделкою до однорідної маси. Додайте яйце, зелень та чорний перець. Якщо маса виходить занадто м’якою, підсипте трохи борошна, буквально 1–2 ложки. Зробіть невеликі кульки чи мінісирники. Обваляйте у панірувальних сухарях, вони створять ту саму хрумку скоринку. Покладіть у кошик аерогриля. Готуйте за 180°C приблизно 12–15 хв, доки сирники не стануть золотистими.

Подача

на великому тарелі разом із лимонними скибочками;

додайте холодний соус на основі йогурту, огірка та часнику;

прикрасьте свіжою м’ятою чи мікрогріном;

ідеальне доповнення — келих прохолодної мінеральної води з льодом і листком базиліку.

Це простий рецепт, який легко вписується у нову хвилю здорової гастрономії. Солоні сирники з аєрогрилю — це про легкість, друзів і ту саму грецьку безтурботність.