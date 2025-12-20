- Дата публікації
Солоні сирники з лососем та зеленою олією: рецепт оригінального сніданку
Сирники давно перестали бути лише солодкою класикою. Сьогодні вони впевнено входять у меню міських бістро, авторських кав’ярень і модних домашніх сніданків.
Солоні сирники — це про гастрономічну свободу, експерименти зі смаками та задоволення без зайвої складності. Саме таким рецептом поділилися на сторінці фудблогерки Каті Рибалки — ідеальне поєднання кремової текстури, солоного лосося, червоної ікри та яскравої зеленої олії.
Інгредієнти
Сирники
Кисломолочний сир 250 г
Блючиз 40 г
Сулугуні 60 г
Борошно 1 ст. л
Жовток 1 шт.
Кріп 1 ст. л
Лосось або сьомга слабосолона 3–6 шматочків
Червона ікра 1 ст. л
Зелена цибуля
Зелена олія
Соус
Червона ікра 1 ст. л
Грецький йогурт 3 ст. л
Пармезан ½ ст. л
Зелена олія
Шпинат 40 г
Мʼята 20 г
Оливкова чи соняшникова олія 100 мл
Приготування
Крок 1. Зелена олія
Перебийте у блендері шпинат, мʼяту та олію до однорідності.
Отриману суміш підігрійте до 70–80°C — це допоможе зберегти насичений зелений колір.
Процідіть через сито та марлю.
Крок 2. Сирники
Кисломолочний сир перетріть через сито — це ключ до ніжної текстури.
Додайте натертий сулугуні, блючиз, жовток, борошно та дрібно нарізаний кріп.
Добре перемішайте.
Сформуйте сирники та обсмажте на олії до рум’яної скоринки з обох боків.
Накрийте кришкою та доведіть на мінімальному вогні 5–7 хв.
Крок 3. Соус
Змішайте грецький йогурт, пармезан і червону ікру — соус має бути кремовим і ніжним.
Крок 4. Подача
Викладіть соус на тарілку, зверху — сирники, потім лосось та ще трохи ікри.
Завершіть кількома краплями зеленої олії та дрібкою цибулі.
Ці солоні сирники — доказ того, що домашня кухня може бути стильною, сучасною та ресторанною. Вони не потребують складних технік, але мають такий вигляд, ніби їх подали у модному столичному бістро.