Солоні сирники з лососем та зеленою олією: рецепт оригінального сніданку

Солоні сирники з лососем та зеленою олією tiktok.com_@katya_rybalka

Солоні сирники — це про гастрономічну свободу, експерименти зі смаками та задоволення без зайвої складності. Саме таким рецептом поділилися на сторінці фудблогерки Каті Рибалки — ідеальне поєднання кремової текстури, солоного лосося, червоної ікри та яскравої зеленої олії.

Інгредієнти

Сирники

Кисломолочний сир 250 г

Блючиз 40 г

Сулугуні 60 г

Борошно 1 ст. л

Жовток 1 шт.

Кріп 1 ст. л

Лосось або сьомга слабосолона 3–6 шматочків

Червона ікра 1 ст. л

Зелена цибуля

Зелена олія

Соус

Червона ікра 1 ст. л

Грецький йогурт 3 ст. л

Пармезан ½ ст. л

Зелена олія

Шпинат 40 г

Мʼята 20 г

Оливкова чи соняшникова олія 100 мл

Приготування

Крок 1. Зелена олія

Перебийте у блендері шпинат, мʼяту та олію до однорідності. Отриману суміш підігрійте до 70–80°C — це допоможе зберегти насичений зелений колір. Процідіть через сито та марлю.

Крок 2. Сирники

Кисломолочний сир перетріть через сито — це ключ до ніжної текстури. Додайте натертий сулугуні, блючиз, жовток, борошно та дрібно нарізаний кріп. Добре перемішайте. Сформуйте сирники та обсмажте на олії до рум’яної скоринки з обох боків. Накрийте кришкою та доведіть на мінімальному вогні 5–7 хв.

Крок 3. Соус

Змішайте грецький йогурт, пармезан і червону ікру — соус має бути кремовим і ніжним.

Крок 4. Подача

Викладіть соус на тарілку, зверху — сирники, потім лосось та ще трохи ікри.

Завершіть кількома краплями зеленої олії та дрібкою цибулі.

Ці солоні сирники — доказ того, що домашня кухня може бути стильною, сучасною та ресторанною. Вони не потребують складних технік, але мають такий вигляд, ніби їх подали у модному столичному бістро.