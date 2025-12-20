ТСН у соціальних мережах

Солоні сирники з лососем та зеленою олією: рецепт оригінального сніданку

Сирники давно перестали бути лише солодкою класикою. Сьогодні вони впевнено входять у меню міських бістро, авторських кав’ярень і модних домашніх сніданків.

Солоні сирники з лососем та зеленою олією tiktok.com_@katya_rybalka

Солоні сирники — це про гастрономічну свободу, експерименти зі смаками та задоволення без зайвої складності. Саме таким рецептом поділилися на сторінці фудблогерки Каті Рибалки — ідеальне поєднання кремової текстури, солоного лосося, червоної ікри та яскравої зеленої олії.

Інгредієнти

Сирники

  • Кисломолочний сир 250 г

  • Блючиз 40 г

  • Сулугуні 60 г

  • Борошно 1 ст. л

  • Жовток 1 шт.

  • Кріп 1 ст. л

  • Лосось або сьомга слабосолона 3–6 шматочків

  • Червона ікра 1 ст. л

  • Зелена цибуля

  • Зелена олія

Соус

  • Червона ікра 1 ст. л

  • Грецький йогурт 3 ст. л

  • Пармезан ½ ст. л

Зелена олія

  • Шпинат 40 г

  • Мʼята 20 г

  • Оливкова чи соняшникова олія 100 мл

Приготування

Крок 1. Зелена олія

  1. Перебийте у блендері шпинат, мʼяту та олію до однорідності.

  2. Отриману суміш підігрійте до 70–80°C — це допоможе зберегти насичений зелений колір.

  3. Процідіть через сито та марлю.

Крок 2. Сирники

  1. Кисломолочний сир перетріть через сито — це ключ до ніжної текстури.

  2. Додайте натертий сулугуні, блючиз, жовток, борошно та дрібно нарізаний кріп.

  3. Добре перемішайте.

  4. Сформуйте сирники та обсмажте на олії до рум’яної скоринки з обох боків.

  5. Накрийте кришкою та доведіть на мінімальному вогні 5–7 хв.

Крок 3. Соус

  1. Змішайте грецький йогурт, пармезан і червону ікру — соус має бути кремовим і ніжним.

Крок 4. Подача

  • Викладіть соус на тарілку, зверху — сирники, потім лосось та ще трохи ікри.

  • Завершіть кількома краплями зеленої олії та дрібкою цибулі.

Ці солоні сирники — доказ того, що домашня кухня може бути стильною, сучасною та ресторанною. Вони не потребують складних технік, але мають такий вигляд, ніби їх подали у модному столичному бістро.

