Солоний "Наполеон" із плавленим сиром і сардинами: рецепт нестандартної закуски

Солоний «Наполеон» tiktok.com/@vita_datsenko

Реклама

Один із цікавих гастрономічних шедеврів — солона закуска «Наполеон», про рецепт якої розповіли на сторінці кулінарної блогерки Vita Datsenko.

Цей варіант відрізняється від традиційного десертного Наполеона тим, що він поєднує плавлений сир, сардину, овочі та яйця, створює неймовірний баланс солоного, ніжного та ароматного.

Інгредієнти Листкове бездріжджове тісто 500 г Майонез 250 г Часник 2 зубчики Яйця (варені) 3 шт. Цибуля 1 шт. Морква 1 шт. Плавлений сирок 100 г Консервована сардина в олії 1 банка Сіль Перець

Приготування

Коржі

Реклама

Розморозьте тісто згідно з інструкцією на упаковці. Випікайте разом із обрізками за 180°C до готовності. Дайте охолонути та розріжте кожен прямокутник на частини для формування шарів.

Формування шарів

Перший шар: корж, змащений майонезом, обсмажена цибуля з морквою, трохи солі. Другий шар: корж, майонез, натертий плавлений сирок і часник. Третій шар: корж, майонез, сардина, розім’ята виделкою. Четвертий шар: корж, майонез, натерті варені яйця.

Фінальний штрих

Злегка притисніть закуску, змастіть верх майонезом. Присипте крихтою від обрізків тіста для текстури. Покладіть у холодильник, щоб шари просочилися та об’єдналися ароматами.

Цей солоний «Наполеон» — справжня знахідка для тих, хто хоче здивувати гостей, додати святкового настрою та поєднати класичну елегантність із сучасним смаком.