Солянка рибна: вишуканий рецепт

Солянка – страва, що заслужено користується особливою популярністю.

Солянку недарма називають збірною, тому що в її складі широкий асортимент основних компонентів, чи то м'ясо, чи риба, але, на відміну від м'ясної солянки, смак рибної більш м'який та вишуканий.

Інгредієнти:

для бульйону: 1 голова осетра 500 г дрібної риби 2 цибулини 1 морква 1 корінь петрушки 3 л води 2 лаврові листи 7-8 горошин чорного перцю

для солянки: 400 г філе осетра 200 г копченої тріски 200 г слабосоленої сьомги 200 г креветок 4 солоні огірки 2 цибулини 10 чорних оливок 10 зелених оливок 2 столові ложки каперсів 1 склянка розсолу 3 столові ложки лимонного соку 2 столові ложки томатної пасти вершкове масло чорний мелений перець сіль

для подавання: лимон сметана зелень



Приготування

Для бульйону цибулю, моркву та корінь петрушки очистити, нарізати великими шматками та обсмажити на сухій сковороді протягом 3-5 хвилин.

Рибу вимити, очистити та видалити зябра. Підготовлений рибний дріб'язок та голову осетра залити холодною водою, довести до кипіння, зняти піну, ввести обсмажені овочі та зварити бульйон. За 10 хвилин до готовності до бульйону додати лавровий лист і чорний перець горошком. Готовий бульйон процідити.

Для солянки цибулину нарізати четвертинками кілець, спасерувати на розтопленому вершковому маслі, додати нарізані соломкою солоні огірки, томатну пасту та лимонний сік і тушкувати, помішуючи, 10-15 хвилин.

Проціджений бульйон довести до кипіння, влити розсіл, додати овочеве пасерування і варити близько 10 хвилин. Потім ввести нарізане шматочками філе осетра і продовжувати варити за слабкого кипіння ще близько 10 хвилин, після чого додати креветки, очищені і нарізані кружальцями оливки. Через 5 хвилин ввести шматочки копченої тріски та слабосоленої сьомги, каперси, посолити, поперчити та довести до готовності протягом 5-10 хвилин.

Готова солянка має настоятися близько півгодини.

Подаючи, у кожну тарілку покласти подрібнену зелень, сметану та скибочку лимона.

На замітку

Осетрину можна замінити на стерлядь, білугу, лосось, горбушу, кету або форель, а також використовувати морського окуня, зубатку, палтуса, судака, лина.

Якщо ви купили цілу рибу, очистивши її, відокремте філе, а плавці, хвіст та хребет використовуйте для бульйону.

Для варіння бульйону можна використовувати дрібну річкову або озерну рибу, але в такому разі слід особливо ретельно процідити його, щоб в солянку не потрапили дрібні кісточки.

Щоб рибна солянка вийшла особливо смачною, додайте до неї раків чи крабів, і навіть морепродукти, наприклад, мідії, восьминога, кальмара.

Особливий присмак солянці дає додавання копченої та в'яленої риби.

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