Сьомга в апельсиновому маринаді: вишуканий рецепт до Дня закоханих

Наближається День святого Валентина, а отже, ми починаємо замислюватися над меню романтичної вечері.

Які страви вибрати? Однозначно, що не вимагають багато часу для приготування, і що містять афродизіаки, які сприяють тому, щоб ваш вечір став воістину незабутнім.

Список продуктів з афродизіаками досить великий, але найбагатші на них морепродукти та морська риба, тому, якщо ви оберете рецепт сьомги в апельсиновому маринаді, не помилитеся. Тим більше, що до складу страви входить ще й кунжут, який стимулює потенцію.

Інгредієнти:

500 г філе сьомги

2 апельсини

1 столова ложка оливкової олії

1 столова ложка соєвого соусу

1 столова ложка французької гірчиці

кунжут

суміш перців

Приготування

Філе сьомги очистити, помити та нарізати порційними шматками.

З одного апельсина вичавити сік, з'єднати його з оливковою олією та соєвим соусом, додати французьку гірчицю і перемішати до однорідного стану.

Підготовлені шматочки сьомги поперчити, полити маринадом і витримати у холодильнику близько 30 хвилин.

Другий апельсин нарізати тонкими кружальцями, викласти їх на дно форми, на них укласти сьомгу, полити маринадом і притрусити кунжутом.

Запікати 15-20 хвилин за 180°С.

На замітку

Подавайте сьомгу в апельсиновому маринаді з салатом зі свіжих овочів та зелені, або гарніруйте спаржею чи артишоками, які теж є афродизіаками.

У такий же спосіб можна приготувати форель, горбушу, кету та будь-яку червону рибу.

Маринад за бажання ароматизуйте чебрецем, розмарином, коріандром, імбиром.

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