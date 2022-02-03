Сьомга в апельсиновому маринаді: вишуканий рецепт до Дня закоханих

Наближається День святого Валентина, а отже, ми починаємо замислюватися над меню романтичної вечері.
Які страви вибрати? Однозначно, що не вимагають багато часу для приготування, і що містять афродизіаки, які сприяють тому, щоб ваш вечір став воістину незабутнім.
Список продуктів з афродизіаками досить великий, але найбагатші на них морепродукти та морська риба, тому, якщо ви оберете рецепт сьомги в апельсиновому маринаді, не помилитеся. Тим більше, що до складу страви входить ще й кунжут, який стимулює потенцію.
Інгредієнти:
- 500 г філе сьомги
- 2 апельсини
- 1 столова ложка оливкової олії
- 1 столова ложка соєвого соусу
- 1 столова ложка французької гірчиці
- кунжут
- суміш перців
Приготування
Філе сьомги очистити, помити та нарізати порційними шматками.
З одного апельсина вичавити сік, з'єднати його з оливковою олією та соєвим соусом, додати французьку гірчицю і перемішати до однорідного стану.
Підготовлені шматочки сьомги поперчити, полити маринадом і витримати у холодильнику близько 30 хвилин.
Другий апельсин нарізати тонкими кружальцями, викласти їх на дно форми, на них укласти сьомгу, полити маринадом і притрусити кунжутом.
Запікати 15-20 хвилин за 180°С.
На замітку
Подавайте сьомгу в апельсиновому маринаді з салатом зі свіжих овочів та зелені, або гарніруйте спаржею чи артишоками, які теж є афродизіаками.
У такий же спосіб можна приготувати форель, горбушу, кету та будь-яку червону рибу.
Маринад за бажання ароматизуйте чебрецем, розмарином, коріандром, імбиром.
Читайте також: