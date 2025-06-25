Соррентинські ньокі у томаті з сиром: рецепт італійської страви / © Associated Press

Реклама

Якщо ви мрієте про гастрономічну подорож на південь Італії — не обов’язково бронювати квитки. Варто лише приготувати класичну страву з регіону Кампанія — Соррентинські ньоки.

Ніжні ньокі з картоплі (своєрідні «італійські вареники») подаються у пряному томатному соусі з базиліком, сиром моцарела та пармезаном, після чого запікаються до ідеальної тягучої скоринки. Простий набір інгредієнтів — і приголомшливий смак, про це розповів кухар Eric Lahuerta.

Інгредієнти

Для ньокі

Картопля 1 кг

Борошно 250 г

Жовтки 2 шт.

Сіль

Для соусу

Томати чері 250 г

Томатне пюре чи подрібнені томати 500 г

Часник 3 зубчики

Оливкова олія 2–3 ст. л

Свіжий базилік

Сіль

Чорний перець

Для запікання

Моцарела 200 г

Тертий пармезан 50 г

Приготування

Готуємо ньокі

Відваріть картоплю у мундирі у підсоленій воді приблизно 40 хв, поки не стане м’якою (перевірте ножем). Ще гарячою очистьте картоплю та розімніть у пюре — краще через прес або товкач. Уникайте використання блендера. Додайте жовтки, сіль і частинами підмішуйте борошно. Тісто має бути м’яке, не липке та не забите борошном. Розділіть тісто на частини, сформуйте ковбаски та наріжте на шматочки по 2 см. За бажанням, притисніть до вилки для фірмового рифлення. Варіть у великій кількості підсоленої води. Коли ньокі спливуть на поверхню — вони готові.

Готуємо соус

На сковороді розігрійте оливкову олію та обсмажте цілі зубчики часнику до золотистого кольору. Потім — дістаньте їх. Додайте помиті та розрізані навпіл томати чері, тушкуйте 5 хв. Влийте подрібнені томати чи пюре, приправте сіллю та перцем. Готуйте ще 15 хв на середньому вогні, до густоти. Наприкінці додайте свіже листя базиліку — він не тільки ароматизує соус, а й надає йому свіжості.

Запікання

Розігрійте духовку до 250°C. Змішайте зварені ньокі з соусом, додайте шматочки моцарели та акуратно перемішайте. Перекладіть у форму для запікання. Посипте тертим пармезаном. Запікайте 10 хв, поки сир розплавиться та зверху з’явиться золотава скоринка.

Ідеальні поєднання

Ця страва — справжня італійська душа на тарілці, тому й напій має бути гідний. Спробуйте подати ньокі по-соррентинськи з:

Реклама

легким червоним вином

келихом охолодженого просеко для апетитної контрастності

або ароматною лимонадою з м’ятою у безалкогольному варіанті

Поради

Не переварюйте ньокі. Варіть порціями та витягуйте одразу після спливання.

Для особливо ніжного соусу можна додати чайну ложку цукру чи вершкового масла.

Соррентинські ньокі — це більше, ніж просто страва. Це втілення італійської душі, любові до простих, але якісних інгредієнтів та теплих домашніх традицій. Їх легко приготувати навіть удома, без професійного обладнання, а результат — завжди чарівний: ароматний, ніжний, ситний. Це ідеальний варіант для романтичної вечері, затишного сімейного обіду чи просто моменту турботи про себе.

Buon appetito!