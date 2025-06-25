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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
127
Час на прочитання
2 хв

Соррентинські ньокі у томаті з сиром: рецепт італійської страви

Ситні, ніжні картопляні ньокі, вкриті томатним соусом, запечені з тягучою моцарелою та пармезаном — це гастрономічна поезія, яку зможе повторити навіть кухар-початківець.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Соррентинські ньокі у томаті з сиром: рецепт італійської страви

Соррентинські ньокі у томаті з сиром: рецепт італійської страви / © Associated Press

Якщо ви мрієте про гастрономічну подорож на південь Італії — не обов’язково бронювати квитки. Варто лише приготувати класичну страву з регіону Кампанія — Соррентинські ньоки.

Ніжні ньокі з картоплі (своєрідні «італійські вареники») подаються у пряному томатному соусі з базиліком, сиром моцарела та пармезаном, після чого запікаються до ідеальної тягучої скоринки. Простий набір інгредієнтів — і приголомшливий смак, про це розповів кухар Eric Lahuerta.

Інгредієнти

Для ньокі

  • Картопля 1 кг

  • Борошно 250 г

  • Жовтки 2 шт.

  • Сіль

Для соусу

  • Томати чері 250 г

  • Томатне пюре чи подрібнені томати 500 г

  • Часник 3 зубчики

  • Оливкова олія 2–3 ст. л

  • Свіжий базилік

  • Сіль

  • Чорний перець

Для запікання

  • Моцарела 200 г

  • Тертий пармезан 50 г

Приготування

Готуємо ньокі

  1. Відваріть картоплю у мундирі у підсоленій воді приблизно 40 хв, поки не стане м’якою (перевірте ножем).

  2. Ще гарячою очистьте картоплю та розімніть у пюре — краще через прес або товкач. Уникайте використання блендера.

  3. Додайте жовтки, сіль і частинами підмішуйте борошно. Тісто має бути м’яке, не липке та не забите борошном.

  4. Розділіть тісто на частини, сформуйте ковбаски та наріжте на шматочки по 2 см. За бажанням, притисніть до вилки для фірмового рифлення.

  5. Варіть у великій кількості підсоленої води. Коли ньокі спливуть на поверхню — вони готові.

Готуємо соус

  1. На сковороді розігрійте оливкову олію та обсмажте цілі зубчики часнику до золотистого кольору. Потім — дістаньте їх.

  2. Додайте помиті та розрізані навпіл томати чері, тушкуйте 5 хв.

  3. Влийте подрібнені томати чи пюре, приправте сіллю та перцем. Готуйте ще 15 хв на середньому вогні, до густоти.

  4. Наприкінці додайте свіже листя базиліку — він не тільки ароматизує соус, а й надає йому свіжості.

Запікання

  1. Розігрійте духовку до 250°C.

  2. Змішайте зварені ньокі з соусом, додайте шматочки моцарели та акуратно перемішайте.

  3. Перекладіть у форму для запікання. Посипте тертим пармезаном.

  4. Запікайте 10 хв, поки сир розплавиться та зверху з’явиться золотава скоринка.

Ідеальні поєднання

Ця страва — справжня італійська душа на тарілці, тому й напій має бути гідний. Спробуйте подати ньокі по-соррентинськи з:

  • легким червоним вином

  • келихом охолодженого просеко для апетитної контрастності

  • або ароматною лимонадою з м’ятою у безалкогольному варіанті

Поради

  • Не переварюйте ньокі. Варіть порціями та витягуйте одразу після спливання.

  • Для особливо ніжного соусу можна додати чайну ложку цукру чи вершкового масла.

Соррентинські ньокі — це більше, ніж просто страва. Це втілення італійської душі, любові до простих, але якісних інгредієнтів та теплих домашніх традицій. Їх легко приготувати навіть удома, без професійного обладнання, а результат — завжди чарівний: ароматний, ніжний, ситний. Це ідеальний варіант для романтичної вечері, затишного сімейного обіду чи просто моменту турботи про себе.

Buon appetito!

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