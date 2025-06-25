- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 127
- Час на прочитання
- 2 хв
Соррентинські ньокі у томаті з сиром: рецепт італійської страви
Ситні, ніжні картопляні ньокі, вкриті томатним соусом, запечені з тягучою моцарелою та пармезаном — це гастрономічна поезія, яку зможе повторити навіть кухар-початківець.
Якщо ви мрієте про гастрономічну подорож на південь Італії — не обов’язково бронювати квитки. Варто лише приготувати класичну страву з регіону Кампанія — Соррентинські ньоки.
Ніжні ньокі з картоплі (своєрідні «італійські вареники») подаються у пряному томатному соусі з базиліком, сиром моцарела та пармезаном, після чого запікаються до ідеальної тягучої скоринки. Простий набір інгредієнтів — і приголомшливий смак, про це розповів кухар Eric Lahuerta.
Інгредієнти
Для ньокі
Картопля 1 кг
Борошно 250 г
Жовтки 2 шт.
Сіль
Для соусу
Томати чері 250 г
Томатне пюре чи подрібнені томати 500 г
Часник 3 зубчики
Оливкова олія 2–3 ст. л
Свіжий базилік
Сіль
Чорний перець
Для запікання
Моцарела 200 г
Тертий пармезан 50 г
Приготування
Готуємо ньокі
Відваріть картоплю у мундирі у підсоленій воді приблизно 40 хв, поки не стане м’якою (перевірте ножем).
Ще гарячою очистьте картоплю та розімніть у пюре — краще через прес або товкач. Уникайте використання блендера.
Додайте жовтки, сіль і частинами підмішуйте борошно. Тісто має бути м’яке, не липке та не забите борошном.
Розділіть тісто на частини, сформуйте ковбаски та наріжте на шматочки по 2 см. За бажанням, притисніть до вилки для фірмового рифлення.
Варіть у великій кількості підсоленої води. Коли ньокі спливуть на поверхню — вони готові.
Готуємо соус
На сковороді розігрійте оливкову олію та обсмажте цілі зубчики часнику до золотистого кольору. Потім — дістаньте їх.
Додайте помиті та розрізані навпіл томати чері, тушкуйте 5 хв.
Влийте подрібнені томати чи пюре, приправте сіллю та перцем. Готуйте ще 15 хв на середньому вогні, до густоти.
Наприкінці додайте свіже листя базиліку — він не тільки ароматизує соус, а й надає йому свіжості.
Запікання
Розігрійте духовку до 250°C.
Змішайте зварені ньокі з соусом, додайте шматочки моцарели та акуратно перемішайте.
Перекладіть у форму для запікання. Посипте тертим пармезаном.
Запікайте 10 хв, поки сир розплавиться та зверху з’явиться золотава скоринка.
Ідеальні поєднання
Ця страва — справжня італійська душа на тарілці, тому й напій має бути гідний. Спробуйте подати ньокі по-соррентинськи з:
легким червоним вином
келихом охолодженого просеко для апетитної контрастності
або ароматною лимонадою з м’ятою у безалкогольному варіанті
Поради
Не переварюйте ньокі. Варіть порціями та витягуйте одразу після спливання.
Для особливо ніжного соусу можна додати чайну ложку цукру чи вершкового масла.
Соррентинські ньокі — це більше, ніж просто страва. Це втілення італійської душі, любові до простих, але якісних інгредієнтів та теплих домашніх традицій. Їх легко приготувати навіть удома, без професійного обладнання, а результат — завжди чарівний: ароматний, ніжний, ситний. Це ідеальний варіант для романтичної вечері, затишного сімейного обіду чи просто моменту турботи про себе.
Buon appetito!