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Сосиски-привиди на Геловін: рецепт милої закуска за 20 хвилин
Трохи тіста, сосиски і на святковому столі з’являються кумедні привиди.
Якщо хочеться приготувати щось тематичне на Геловін, але не витрачати пів дня на кухні, спробуйте сосиски-привиди. Вони готуються з доступних інгредієнтів, мають кумедний вигляд і чудово підійдуть для святкової вечірки чи сімейного перекусу. Ця проста закуска, про рецепт якої розповіли на сторінці Smachno ale ne duje допоможе створити гелловінський настрій без складнощів і зайвих клопотів.
Інгредієнти
сосиски
готове тісто
сметана для змащування
Приготування
Наріжте сосиски на шматочки.
Викладіть кожен на деко, застелене пергаментом, а зверху сформуйте з тіста маленького привида.
Зробіть фігуркам очі та ротик, щоб вони стали ще кумеднішими.
Злегка змастіть тісто сметаною та відправте закуску у розігріту духовку.
Випікайте до готовності тіста та золотистої скоринки, час залежатиме від його виду та розміру заготівлі.
Перед подаванням дайте привидам трохи охолонути.
Сосиски-привиди — доказ того, що святкові страви можуть бути простими, веселими та апетитними водночас.