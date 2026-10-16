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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
235
Час на прочитання
1 хв

Сосиски-привиди на Геловін: рецепт милої закуска за 20 хвилин

Трохи тіста, сосиски і на святковому столі з’являються кумедні привиди.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
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Сосиски-привиди tiktok.com_@smachno.ale.ne.du

Сосиски-привиди tiktok.com_@smachno.ale.ne.du

Якщо хочеться приготувати щось тематичне на Геловін, але не витрачати пів дня на кухні, спробуйте сосиски-привиди. Вони готуються з доступних інгредієнтів, мають кумедний вигляд і чудово підійдуть для святкової вечірки чи сімейного перекусу. Ця проста закуска, про рецепт якої розповіли на сторінці Smachno ale ne duje допоможе створити гелловінський настрій без складнощів і зайвих клопотів.

Інгредієнти

  • сосиски

  • готове тісто

  • сметана для змащування

Приготування

  1. Наріжте сосиски на шматочки.

  2. Викладіть кожен на деко, застелене пергаментом, а зверху сформуйте з тіста маленького привида.

  3. Зробіть фігуркам очі та ротик, щоб вони стали ще кумеднішими.

  4. Злегка змастіть тісто сметаною та відправте закуску у розігріту духовку.

  5. Випікайте до готовності тіста та золотистої скоринки, час залежатиме від його виду та розміру заготівлі.

  6. Перед подаванням дайте привидам трохи охолонути.

Сосиски-привиди — доказ того, що святкові страви можуть бути простими, веселими та апетитними водночас.

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