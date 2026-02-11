- Дата публікації
Сосиски у тісті — рецепт страви зі студентсько-шкільних років
Сосиски в тісті — теплі, м’які, ароматні, вони миттєво переносять у безтурботні роки студентства, перші гуртожитські кухні та швидкі, але щирі радощі.
Сосиски у тісті давно перестали бути просто перекушуванням «на бігу». Сьогодні це «комфортна» їжа у чистому вигляді, рецепт простий та зрозумілий. Саме тому вони знову й знову повертаються на наші кухні: як ідея для сніданку, обіду чи сімейного вікенду.
Рецепт від mil_alex_recipes — класичний, перевірений часом і дуже теплий за настроєм, ще — ідеальний для тих, хто хоче трохи уповільнитися та приготувати щось зі спогадів.
Інгредієнти
Для тіста
яйця 2 шт.
цукор 2 ст. л
сіль 1 ч. л
вершкове масло 80 г
вода 140 мл
молоко 100 мл
сухі дріжджі 1 ст. л
борошно 550 г
Для начинки та подачі
сосиски 14–16 шт.
твердий чи плавлений сир
яйця 1 шт.
кунжут
Приготування
Збийте яйця з цукром і сіллю, додайте розтоплене вершкове масло. Влийте тепле молоко та воду, всипте сухі дріжджі та ретельно перемішайте.
Поступово введіть борошно. Щоб тісто було ніжним і не липло до рук, збризніть їх олією.
Замісіть м’яке, еластичне тісто та залиште його у теплому місці під рушником на 1,5–2 години, воно має добре підрости.
Готове тісто обімніть, розділіть на 14–16 частин.
Кожен шматочок тонко розкачайте, зробіть з боків надрізи, викладіть сосиску та щедро додайте сир.
Загортайте тісто нахлистом, чергуйте краї з одного та іншого боку.
Перекладіть заготівлю на деко з пергаментом, змастіть збитим яйцем і посипте кунжутом.
Випікайте за 180°C протягом 20–25 хв, доки сосиски у тісті не стануть рум’яними та апетитними.
Подача
Найкраще ці сосиски смакують теплими — щойно з духовки. Вони ідеальні:
для неспішного сніданку вихідного дня
як ситний обід із чашкою чаю
як домашнє перекушування, яке хочеться розділити з близькими.
Сосиски у тісті — це не про кулінарні тренди, а про емоції. Про той самий смак, який об’єднує покоління, повертає у спогади та дарує відчуття дому.