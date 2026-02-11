ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
79
Час на прочитання
2 хв

Сосиски у тісті — рецепт страви зі студентсько-шкільних років

Сосиски в тісті — теплі, м’які, ароматні, вони миттєво переносять у безтурботні роки студентства, перші гуртожитські кухні та швидкі, але щирі радощі.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Сосиски у тісті tiktok.com_@mil_alex_recipes

Сосиски у тісті tiktok.com_@mil_alex_recipes

Сосиски у тісті давно перестали бути просто перекушуванням «на бігу». Сьогодні це «комфортна» їжа у чистому вигляді, рецепт простий та зрозумілий. Саме тому вони знову й знову повертаються на наші кухні: як ідея для сніданку, обіду чи сімейного вікенду.

Рецепт від mil_alex_recipes — класичний, перевірений часом і дуже теплий за настроєм, ще — ідеальний для тих, хто хоче трохи уповільнитися та приготувати щось зі спогадів.

Інгредієнти

Для тіста

  • яйця 2 шт.

  • цукор 2 ст. л

  • сіль 1 ч. л

  • вершкове масло 80 г

  • вода 140 мл

  • молоко 100 мл

  • сухі дріжджі 1 ст. л

  • борошно 550 г

Для начинки та подачі

  • сосиски 14–16 шт.

  • твердий чи плавлений сир

  • яйця 1 шт.

  • кунжут

Приготування

  1. Збийте яйця з цукром і сіллю, додайте розтоплене вершкове масло. Влийте тепле молоко та воду, всипте сухі дріжджі та ретельно перемішайте.

  2. Поступово введіть борошно. Щоб тісто було ніжним і не липло до рук, збризніть їх олією.

  3. Замісіть м’яке, еластичне тісто та залиште його у теплому місці під рушником на 1,5–2 години, воно має добре підрости.

  4. Готове тісто обімніть, розділіть на 14–16 частин.

  5. Кожен шматочок тонко розкачайте, зробіть з боків надрізи, викладіть сосиску та щедро додайте сир.

  6. Загортайте тісто нахлистом, чергуйте краї з одного та іншого боку.

  7. Перекладіть заготівлю на деко з пергаментом, змастіть збитим яйцем і посипте кунжутом.

  8. Випікайте за 180°C протягом 20–25 хв, доки сосиски у тісті не стануть рум’яними та апетитними.

Подача

Найкраще ці сосиски смакують теплими — щойно з духовки. Вони ідеальні:

  • для неспішного сніданку вихідного дня

  • як ситний обід із чашкою чаю

  • як домашнє перекушування, яке хочеться розділити з близькими.

Сосиски у тісті — це не про кулінарні тренди, а про емоції. Про той самий смак, який об’єднує покоління, повертає у спогади та дарує відчуття дому.

Дата публікації
Кількість переглядів
79
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie