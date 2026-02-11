Сосиски у тісті tiktok.com_@mil_alex_recipes

Сосиски у тісті давно перестали бути просто перекушуванням «на бігу». Сьогодні це «комфортна» їжа у чистому вигляді, рецепт простий та зрозумілий. Саме тому вони знову й знову повертаються на наші кухні: як ідея для сніданку, обіду чи сімейного вікенду.

Рецепт від mil_alex_recipes — класичний, перевірений часом і дуже теплий за настроєм, ще — ідеальний для тих, хто хоче трохи уповільнитися та приготувати щось зі спогадів.

Інгредієнти

Для тіста

яйця 2 шт.

цукор 2 ст. л

сіль 1 ч. л

вершкове масло 80 г

вода 140 мл

молоко 100 мл

сухі дріжджі 1 ст. л

борошно 550 г

Для начинки та подачі

сосиски 14–16 шт.

твердий чи плавлений сир

яйця 1 шт.

кунжут

Приготування

Збийте яйця з цукром і сіллю, додайте розтоплене вершкове масло. Влийте тепле молоко та воду, всипте сухі дріжджі та ретельно перемішайте. Поступово введіть борошно. Щоб тісто було ніжним і не липло до рук, збризніть їх олією. Замісіть м’яке, еластичне тісто та залиште його у теплому місці під рушником на 1,5–2 години, воно має добре підрости. Готове тісто обімніть, розділіть на 14–16 частин. Кожен шматочок тонко розкачайте, зробіть з боків надрізи, викладіть сосиску та щедро додайте сир. Загортайте тісто нахлистом, чергуйте краї з одного та іншого боку. Перекладіть заготівлю на деко з пергаментом, змастіть збитим яйцем і посипте кунжутом. Випікайте за 180°C протягом 20–25 хв, доки сосиски у тісті не стануть рум’яними та апетитними.

Подача

Найкраще ці сосиски смакують теплими — щойно з духовки. Вони ідеальні:

для неспішного сніданку вихідного дня

як ситний обід із чашкою чаю

як домашнє перекушування, яке хочеться розділити з близькими.

Сосиски у тісті — це не про кулінарні тренди, а про емоції. Про той самий смак, який об’єднує покоління, повертає у спогади та дарує відчуття дому.