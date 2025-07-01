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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
1100
Час на прочитання
1 хв

Сосиски із сиром у лаваші в духовці: рецепт домашнього фастфуду

Якщо ви любите сосиски в тісті, а возитися з ним немає часу, тоді цей рецепт для вас.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
20 хвилин
Харчова цінність на 100 г
293 ккал
Сосиски з сиром у лаваші в духовці

Сосиски із сиром у лаваші в духовці / © Credits

Сосиски в лаваші готуються дуже швидко, для цього потрібно розрізати смужками лаваш, загорнути в нього сир, сосиску, змастити збитим яйцем, посипати кунжутом і запекти в духовці.

Інгредієнти

лаваш тонкий
1 упаковання
яйця курячі
2 шт.
сосиски
8 шт.
сир тостовий
1 упаковання
перець чорний мелений
сіль
кунжут

  1. Лист лаваша наріжте смужками такої ж ширини, як і довжина сосисок.

  2. Яйця з сіллю та перцем збийте віничком.

  3. На смужку лаваша викладіть пласт сиру та сосиску, загорніть у рулет, не доходячи до краю. Край лаваша змастіть збитим яйцем і закрутіть лаваш до кінця, таким чином приготуйте інші рулетики.

  4. Викладіть на деко, застелене пергаментним папером, змастіть зверху збитим яйцем і посипте кунжутом.

  5. Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 6-8 хвилин до золотистої скориночки.

  • Поради:
    Замість тостового сиру можна використовувати твердий, але його потрібно натерти на тертці.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1100
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