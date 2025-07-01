- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 1100
- Час на прочитання
- 1 хв
Сосиски із сиром у лаваші в духовці: рецепт домашнього фастфуду
Якщо ви любите сосиски в тісті, а возитися з ним немає часу, тоді цей рецепт для вас.
Сосиски в лаваші готуються дуже швидко, для цього потрібно розрізати смужками лаваш, загорнути в нього сир, сосиску, змастити збитим яйцем, посипати кунжутом і запекти в духовці.
Інгредієнти
- лаваш тонкий
- 1 упаковання
- яйця курячі
- 2 шт.
- сосиски
- 8 шт.
- сир тостовий
- 1 упаковання
- перець чорний мелений
-
- сіль
-
- кунжут
-
Лист лаваша наріжте смужками такої ж ширини, як і довжина сосисок.
Яйця з сіллю та перцем збийте віничком.
На смужку лаваша викладіть пласт сиру та сосиску, загорніть у рулет, не доходячи до краю. Край лаваша змастіть збитим яйцем і закрутіть лаваш до кінця, таким чином приготуйте інші рулетики.
Викладіть на деко, застелене пергаментним папером, змастіть зверху збитим яйцем і посипте кунжутом.
Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 6-8 хвилин до золотистої скориночки.
Поради:
Замість тостового сиру можна використовувати твердий, але його потрібно натерти на тертці.