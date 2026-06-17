Соте з кабачків із крем-сиром: рецепт легкої літньої страви

Соте з кабачків із крем-сиром tiktok.com/@nisenitnitsia

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Молоді кабачки мають ніжну текстуру та делікатний смак, який чудово поєднується з солодкою морквою, ароматним перцем і соковитими томатами. А додавання крем-сиру робить страву більш ситною та оксамитовою. Таке соте можна подавати як самостійну вечерю, легкий обід або гарнір до м’яса, птиці чи риби, а про рецепт його приготування розповіли на сторінці nisenitnitsia.

Інгредієнти середні кабачки 2 шт. цибуля 1 шт. морква 1 шт. помідор 1 шт. болгарський перець 1 шт. часник 2–3 зубчики крем-сир 150 г свіжий кріп сіль улюблені спеції рослинна олія 1–2 ст. л

Соте з кабачків із крем-сиром tiktok.com/@nisenitnitsia

Приготування

Кабачки наріжте середніми кубиками чи брусочками. Цибулю поріжте півкільцями. Моркву наріжте тонкими кружальцями чи соломкою. Болгарський перець наріжте смужками. Помідор поріжте кубиками Часник дрібно подрібніть, а кріп дрібно посічіть. На великій сковороді чи у сотейнику розігрійте рослинну олію. Спочатку викладіть цибулю та обсмажуйте її кілька хвилин до м’якості і прозорості. Додайте моркву та готуйте ще 3–4 хв, періодично помішуйте. Після цього викладіть болгарський перець і кабачки. Перемішайте овочі, накрийте кришкою та тушкуйте на середньому вогні приблизно 10–15 хв, поки кабачки не стануть м’якими. Додайте помідор, часник, сіль і спеції. Добре перемішайте та залиште на вогні ще на 5 хв. За цей час помідори пустять сік, а зайва волога частково випарується. Зніміть сковороду з вогню та додайте крем-сир. Ретельно перемішайте, щоб він рівномірно розподілився між овочами та утворив ніжний вершковий соус. Наприкінці додайте свіжий кріп і ще раз перемішайте.

Поради

Якщо кабачки дуже соковиті, їх можна трохи посолити перед приготуванням і залишити на 10 хв. Після цього злийте чи відтисніть зайву рідину.

Для яскравішого смаку додайте дрібку копченої паприки, суміш прованських трав або трохи меленого червоного перцю.

Крем-сир можна замінити сметаною чи м’яким вершковим сиром. Страва вийде не менш ніжною, але матиме інший смаковий відтінок.

Також до соте чудово підходять петрушка, базилік або зелена цибуля.

Подавання

Соте з кабачків найкраще смакує гарячим одразу після приготування. Його можна подавати як самостійну овочеву страву зі свіжим хлібом або як гарнір до запеченого м’яса, курятини чи риби.

Соте з кабачків із крем-сиром — чудовий приклад того, як із простих сезонних продуктів можна приготувати легку, корисну та надзвичайно смачну страву.

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