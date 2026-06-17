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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
158
Час на прочитання
2 хв

Соте з кабачків із крем-сиром: рецепт легкої літньої страви

Соте з кабачків поєднує простоту приготування, доступні інгредієнти та насичений смак. Особливу ніжність цій страві надає крем-сир, який перетворює звичайне овочеве рагу на справжню гастрономічну насолоду.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Час приготування
35 хвилин
Харчова цінність на 100 г
76 ккал
Коментарі
Соте з кабачків із крем-сиром tiktok.com/@nisenitnitsia

Соте з кабачків із крем-сиром tiktok.com/@nisenitnitsia

Молоді кабачки мають ніжну текстуру та делікатний смак, який чудово поєднується з солодкою морквою, ароматним перцем і соковитими томатами. А додавання крем-сиру робить страву більш ситною та оксамитовою. Таке соте можна подавати як самостійну вечерю, легкий обід або гарнір до м’яса, птиці чи риби, а про рецепт його приготування розповіли на сторінці nisenitnitsia.

Інгредієнти

середні кабачки
2 шт.
цибуля
1 шт.
морква
1 шт.
помідор
1 шт.
болгарський перець
1 шт.
часник
2–3 зубчики
крем-сир
150 г
свіжий кріп
сіль
улюблені спеції
рослинна олія
1–2 ст. л
Соте з кабачків із крем-сиром tiktok.com/@nisenitnitsia

Соте з кабачків із крем-сиром tiktok.com/@nisenitnitsia

Приготування

  1. Кабачки наріжте середніми кубиками чи брусочками.

  2. Цибулю поріжте півкільцями.

  3. Моркву наріжте тонкими кружальцями чи соломкою.

  4. Болгарський перець наріжте смужками.

  5. Помідор поріжте кубиками

  6. Часник дрібно подрібніть, а кріп дрібно посічіть.

  7. На великій сковороді чи у сотейнику розігрійте рослинну олію.

  8. Спочатку викладіть цибулю та обсмажуйте її кілька хвилин до м’якості і прозорості.

  9. Додайте моркву та готуйте ще 3–4 хв, періодично помішуйте.

  10. Після цього викладіть болгарський перець і кабачки.

  11. Перемішайте овочі, накрийте кришкою та тушкуйте на середньому вогні приблизно 10–15 хв, поки кабачки не стануть м’якими.

  12. Додайте помідор, часник, сіль і спеції.

  13. Добре перемішайте та залиште на вогні ще на 5 хв. За цей час помідори пустять сік, а зайва волога частково випарується.

  14. Зніміть сковороду з вогню та додайте крем-сир.

  15. Ретельно перемішайте, щоб він рівномірно розподілився між овочами та утворив ніжний вершковий соус.

  16. Наприкінці додайте свіжий кріп і ще раз перемішайте.

Поради

  • Якщо кабачки дуже соковиті, їх можна трохи посолити перед приготуванням і залишити на 10 хв. Після цього злийте чи відтисніть зайву рідину.

  • Для яскравішого смаку додайте дрібку копченої паприки, суміш прованських трав або трохи меленого червоного перцю.

  • Крем-сир можна замінити сметаною чи м’яким вершковим сиром. Страва вийде не менш ніжною, але матиме інший смаковий відтінок.

  • Також до соте чудово підходять петрушка, базилік або зелена цибуля.

Подавання

Соте з кабачків найкраще смакує гарячим одразу після приготування. Його можна подавати як самостійну овочеву страву зі свіжим хлібом або як гарнір до запеченого м’яса, курятини чи риби.

Соте з кабачків із крем-сиром — чудовий приклад того, як із простих сезонних продуктів можна приготувати легку, корисну та надзвичайно смачну страву.

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Дата публікації
Кількість переглядів
158
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