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Соте з кабачків із крем-сиром: рецепт легкої літньої страви
Соте з кабачків поєднує простоту приготування, доступні інгредієнти та насичений смак. Особливу ніжність цій страві надає крем-сир, який перетворює звичайне овочеве рагу на справжню гастрономічну насолоду.
Молоді кабачки мають ніжну текстуру та делікатний смак, який чудово поєднується з солодкою морквою, ароматним перцем і соковитими томатами. А додавання крем-сиру робить страву більш ситною та оксамитовою. Таке соте можна подавати як самостійну вечерю, легкий обід або гарнір до м’яса, птиці чи риби, а про рецепт його приготування розповіли на сторінці nisenitnitsia.
Інгредієнти
- середні кабачки
- 2 шт.
- цибуля
- 1 шт.
- морква
- 1 шт.
- помідор
- 1 шт.
- болгарський перець
- 1 шт.
- часник
- 2–3 зубчики
- крем-сир
- 150 г
- свіжий кріп
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- сіль
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- улюблені спеції
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- рослинна олія
- 1–2 ст. л
Приготування
Кабачки наріжте середніми кубиками чи брусочками.
Цибулю поріжте півкільцями.
Моркву наріжте тонкими кружальцями чи соломкою.
Болгарський перець наріжте смужками.
Помідор поріжте кубиками
Часник дрібно подрібніть, а кріп дрібно посічіть.
На великій сковороді чи у сотейнику розігрійте рослинну олію.
Спочатку викладіть цибулю та обсмажуйте її кілька хвилин до м’якості і прозорості.
Додайте моркву та готуйте ще 3–4 хв, періодично помішуйте.
Після цього викладіть болгарський перець і кабачки.
Перемішайте овочі, накрийте кришкою та тушкуйте на середньому вогні приблизно 10–15 хв, поки кабачки не стануть м’якими.
Додайте помідор, часник, сіль і спеції.
Добре перемішайте та залиште на вогні ще на 5 хв. За цей час помідори пустять сік, а зайва волога частково випарується.
Зніміть сковороду з вогню та додайте крем-сир.
Ретельно перемішайте, щоб він рівномірно розподілився між овочами та утворив ніжний вершковий соус.
Наприкінці додайте свіжий кріп і ще раз перемішайте.
Поради
Якщо кабачки дуже соковиті, їх можна трохи посолити перед приготуванням і залишити на 10 хв. Після цього злийте чи відтисніть зайву рідину.
Для яскравішого смаку додайте дрібку копченої паприки, суміш прованських трав або трохи меленого червоного перцю.
Крем-сир можна замінити сметаною чи м’яким вершковим сиром. Страва вийде не менш ніжною, але матиме інший смаковий відтінок.
Також до соте чудово підходять петрушка, базилік або зелена цибуля.
Подавання
Соте з кабачків найкраще смакує гарячим одразу після приготування. Його можна подавати як самостійну овочеву страву зі свіжим хлібом або як гарнір до запеченого м’яса, курятини чи риби.
Соте з кабачків із крем-сиром — чудовий приклад того, як із простих сезонних продуктів можна приготувати легку, корисну та надзвичайно смачну страву.