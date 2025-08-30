Соус «Чилі-груша»: цікавий рецепт із пікантною гостринкою

Соус Чилі-груша tiktok.com_vd.necrasova

Цей соус — дивовижне поєднання ніжної солодкості стиглих груш і приємної гостроти перцю. Його смак універсальний, він чудово підходить до м’яса, птиці, риби, сиру, а також як заправка до салатів чи пікантне намащення до хліба. Про рецепт його приготування розповіли на сторінці VD Necrasova.

Інгредієнти Груші 1 кг Перець солодкий (червоний) 500 г Перець гострий 150 г Цукор 200 г Сіль 1 ст. л Оцет 9% 100 мл

Приготування

Груші добре помийте, очистьте від серцевини та наріжте невеликими шматочками. Підійдуть будь-які сорти, але найкраще — соковиті та стиглі. Солодкий червоний перець помийте, вийміть насіння та наріжте кубиками. Гострий перець очистьте від насіння. Якщо хочете пекучіший соус, залиште частину насіння чи збільште кількість чилі. У велику каструлю викладіть груші та перець. Додайте цукор, сіль і оцет. Перемішайте та залиште на 30 хв, за цей час виділиться достатньо соку. Поставте каструлю на середній вогонь, доведіть до кипіння та проваріть близько 10 хв, поки інгредієнти стануть м’якими. Зніміть із вогню та перебийте суміш блендером. Консистенція може бути абсолютно однорідною чи з невеликими шматочками, орієнтуйтеся на власний смак. Знову поставте на вогонь і уваріть ще 15 хв до потрібної густини. Хочете щільніший соус, просто дайте йому довше покипіти. Готовий соус розлийте у стерилізовані банки, закрийте кришками та залиште остигати під ковдрою.

Поради

Для збереження кольору можна додати трохи куркуми чи морквяного соку.

Якщо любите насиченіший смак, замініть частину цукру медом.

Соус зберігається у прохолодному місці до року. Після відкриття — у холодильнику не більше як тиждень.

Подача

до запеченої курки чи індички,

як діп до овочів або чипсів,

до твердих сирів і бринзи,

як заправка до салатів або бургерів.

Цей соус стане вашим секретом кулінарного успіху, він водночас ніжний та пекучий, солодкий та кислуватий. Приготуйте «Чилі-грушу» один раз і ви вже не уявлятимете святкового столу без нього.