Соус із базиліка з часником: дуже простий рецепт
Приготуйте простий зелений соус, який готується без додавання горіхів і сиру та виходить більш легким.
Подавайте його до м’ясних, рибних страв, пасти, салатів або використовуйте як намащення для тостів чи бутербродів.
Інгредієнти
- базилік
- 50 г
- оливкова олія
- 70 мл
- часник
- 2 зубки
- лимонний сік
- 1 ст. л.
- сіль
- 1/3 ч. л.
- чорний мелений перець
Базилік добре промийте, обсушіть паперовим рушником та відокремте листочки від стебел.
Часник очистьте та наріжте довільними шматочками.
До чаші блендера викладіть базилік, часник, чорний мелений перець, сіль, влийте оливкову олію, лимонний сік і подрібніть до однорідної маси.
Перекладіть до чистих скляних баночок і зберігайте в холодильнику.
Поради:
Сіль додавайте за смаком.