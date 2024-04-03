Соус із черемші: ідеальний весняний рецепт

Вітамінний, легкий, корисний та дуже смачний густий соус, в основі якого головним інгредієнтом є черемша. Він ідеально підійде до запеченої картоплі, пасти, м'яса та риби. Готовий соус зберігається у холодильнику до двох тижнів. Для цього щільно закрийте його в скляній баночці з невеликою кількістю оливкової або соняшникової олії на поверхні.
Інгредієнти
- черемша
- пучок
- базилік свіжий
- 507 листків
- петрушка
- пара гілочок
- зелена цибуля
- 5 пір'їн
- волоські горіхи
- 80 г
- оливкова олія
- 80 г
- сік лимона
- 1,5 ст. л.
- перець чорний мелений
- сіль
Приготування:
- Зелень вимийте, обсушіть і дрібно наріжте. Волоські горіхи дрібно порубайте ножем.
- Покладіть всі інгредієнти в блендер. Додайте оливкову олію, сік лимона, перець та сіль. Збийте до однорідної маси. Викладіть у скляний посуд і закрийте кришкою.
Поради:
- Якщо соус сильно густий, додайте трохи води.
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