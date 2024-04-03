Соус із черемші: ідеальний весняний рецепт

Вітамінний, легкий, корисний та дуже смачний густий соус, в основі якого головним інгредієнтом є черемша. Він ідеально підійде до запеченої картоплі, пасти, м'яса та риби. Готовий соус зберігається у холодильнику до двох тижнів. Для цього щільно закрийте його в скляній баночці з невеликою кількістю оливкової або соняшникової олії на поверхні.