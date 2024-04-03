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Соус із черемші: ідеальний весняний рецепт

Час приготування
20 хвилин
Харчова цінність на 100 г
146 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
281
Час на прочитання
1 хв
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Соус із черемші: ідеальний весняний рецепт

Соус із черемші / Фото: Credits

Вітамінний, легкий, корисний та дуже смачний густий соус, в основі якого головним інгредієнтом є черемша. Він ідеально підійде до запеченої картоплі, пасти, м'яса та риби. Готовий соус зберігається у холодильнику до двох тижнів. Для цього щільно закрийте його в скляній баночці з невеликою кількістю оливкової або соняшникової олії на поверхні.

Інгредієнти

черемша
пучок
базилік свіжий
507 листків
петрушка
пара гілочок
зелена цибуля
5 пір'їн
волоські горіхи
80 г
оливкова олія
80 г
сік лимона
1,5 ст. л.
перець чорний мелений
сіль

Приготування:

  1. Зелень вимийте, обсушіть і дрібно наріжте. Волоські горіхи дрібно порубайте ножем.
  2. Покладіть всі інгредієнти в блендер. Додайте оливкову олію, сік лимона, перець та сіль. Збийте до однорідної маси. Викладіть у скляний посуд і закрийте кришкою.

Поради:

  • Якщо соус сильно густий, додайте трохи води.

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