Соус «солодкий чилі»: універсальний рецепт для будь-якої страви

Такий соус чудово смакує з м’ясом, птицею, рибою, овочами, а також може стати основою для маринаду чи заправкою до салатів. Його легко приготувати вдома із доступних продуктів. А ще домашній варіант набагато корисніший, адже ви точно знаєте склад і можете регулювати гостроту та кількість цукру. Як саме його треба готувати розповіли на сторінці receptoria1.

Інгредієнти Болгарський перець 600 г Перець чилі 250 г Цукор 400–600 г Сіль 1 ч. л Вода 250 мл Оцет (краще рисовий чи яблучний) 100 мл Крохмаль 15 г

Приготування

Болгарський та чилі-перець помийте, видаліть насіння. Для меншої гостроти можна залишити менше насіння у чилі. Подрібніть у блендері до однорідної маси. Перекладіть овочеве пюре у каструлю, додайте цукор, воду та сіль. Варіть на середньому вогні 10–12 хв, постійно помішуйте. Влийте оцет, перемішайте та проваріть ще 7 хв. Саме на цьому етапі соус набуває характерного балансу смаку. Окремо розведіть крохмаль у холодній воді (50 мл). Влийте тонкою цівкою у соус, постійно помішуйте. Тримайте на вогні ще 2–3 хв, поки маса не стане глянцевою та густішою. Готовий соус розлийте у стерилізовані банки чи пляшечки. Закрийте кришками, дайте охолонути та зберігайте у холодильнику до 3 місяців.

Поради

Якщо любите дуже гострий соус, додайте більше чилі чи використайте гостріші сорти.

Для делікатнішого смаку частину чилі можна замінити додатковою порцією болгарського перцю.

Замість білого цукру можна використати коричневий чи мед, тоді соус матиме карамельний присмак.

З чим подавати

До курки-гриль або запечених крилець

Як соус до ролів або овочевих паличок

До риби та морепродуктів

Як маринад для м’яса перед запіканням

До сиру (особливо вершкового чи козячого)

Домашній соус «Солодкий чилі» — це універсальна заправка, яка перетворить навіть найпростіші страви на кулінарний шедевр. Приготуйте його раз і у вашому холодильнику завжди буде баночка яскравої смакоти, яка рятує будь-який обід чи вечерю.