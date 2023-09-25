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Соус ткемалі із слив: класичний рецепт

Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
406
Час на прочитання
1 хв
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Соус ткемалі із слив: класичний рецепт

Соус ткемалі зі слив / Фото: Credits

Соус ткемалі зі слив – це національна страва грузинської кухні, яка вас здивує чудовим смаком. Він підходить до будь-якого виду м'яса та риби.

Основний інгредієнт у ткемалі – це сливи. У пюре зі слив для гостроти та аромату додають часник, перець болгарський, перець чорний та приправу. Проварюють – і соус готовий.

Інгредієнти:

  • сливи сині – 1 кг;
  • перець болгарський – 3 шт.;
  • часник – 4 головки;
  • приправа "Карі" – 1 пачка;
  • перець чорний мелений – 1 ч. л.;
  • цукор – 8 ст. л.;
  • сіль – 2 ст. л.

Приготування:

Промиті очищені сливи, перець та часник перекрутіть через м'ясорубку. Додайте приправу «карі», чорний перець, цукор і сіль. Добре перемішайте.

Викладіть у сотейник із товстим дном і варіть на повільному вогні, безперервно помішуючи, 30 хвилин. Гарячий соус розлийте по стерилізованих баночках і закатайте.

Поради:

  • Сіль додавайте за смаком.
  • Сливи використовуйте стиглі.

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Дата публікації
Перегляди
406
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