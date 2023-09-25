Соус ткемалі із слив: класичний рецепт

Соус ткемалі зі слив – це національна страва грузинської кухні, яка вас здивує чудовим смаком. Він підходить до будь-якого виду м'яса та риби.
Основний інгредієнт у ткемалі – це сливи. У пюре зі слив для гостроти та аромату додають часник, перець болгарський, перець чорний та приправу. Проварюють – і соус готовий.
Інгредієнти:
- сливи сині – 1 кг;
- перець болгарський – 3 шт.;
- часник – 4 головки;
- приправа "Карі" – 1 пачка;
- перець чорний мелений – 1 ч. л.;
- цукор – 8 ст. л.;
- сіль – 2 ст. л.
Приготування:
Промиті очищені сливи, перець та часник перекрутіть через м'ясорубку. Додайте приправу «карі», чорний перець, цукор і сіль. Добре перемішайте.
Викладіть у сотейник із товстим дном і варіть на повільному вогні, безперервно помішуючи, 30 хвилин. Гарячий соус розлийте по стерилізованих баночках і закатайте.
Поради:
- Сіль додавайте за смаком.
- Сливи використовуйте стиглі.
Читайте також: