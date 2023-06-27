Соус із вишень: цікаве доповнення до м'яса та сиру

Соус із вишень підійде як до м'яса, так і до сирів. Незважаючи на незвичне поєднання, він вишуканий та ароматний.

Такий соус можна приготувати про запас на зиму.

Складники

вишні свіжі – 1 кг;

цукор – 250 гр;

часник – 3 зубчики;

паприка мелена – 1,5 ч. л;

карі – 1,5 ч. л;

коріандр мелений – 1 ч. л;

перець червоний мелений – 1,5 ч. л;

перець чорний мелений – 1 ч. л;

бальзамічний оцет – 3 ст. л;

гвоздика – 0,5 ч. л;

сіль – 1 ч. л.

Приготування

Вишню помийте. Видаліть кісточки. Перебийте блендером.

Викладіть її до сотейника. Доведіть до кипіння, безперервно знімаючи піну. Додайте цукор, сіль і всі спеції. Перемішайте. Варіть на повільному вогні, постійно помішуючи, 20 хвилин. Додайте часник, вичавлений через прес. Проваріть ще п'ять хвилин. Розлийте по баночках.

Поради

Приправи використовуйте на свій смак.

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