Соус із вишень: цікаве доповнення до м'яса та сиру

Соус із вишень підійде як до м'яса, так і до сирів. Незважаючи на незвичне поєднання, він вишуканий та ароматний.
Такий соус можна приготувати про запас на зиму.
Складники
- вишні свіжі – 1 кг;
- цукор – 250 гр;
- часник – 3 зубчики;
- паприка мелена – 1,5 ч. л;
- карі – 1,5 ч. л;
- коріандр мелений – 1 ч. л;
- перець червоний мелений – 1,5 ч. л;
- перець чорний мелений – 1 ч. л;
- бальзамічний оцет – 3 ст. л;
- гвоздика – 0,5 ч. л;
- сіль – 1 ч. л.
Приготування
Вишню помийте. Видаліть кісточки. Перебийте блендером.
Викладіть її до сотейника. Доведіть до кипіння, безперервно знімаючи піну. Додайте цукор, сіль і всі спеції. Перемішайте. Варіть на повільному вогні, постійно помішуючи, 20 хвилин. Додайте часник, вичавлений через прес. Проваріть ще п'ять хвилин. Розлийте по баночках.
Поради
- Приправи використовуйте на свій смак.
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