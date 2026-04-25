Соуси до мʼяса tiktok.com/@korolivska1

Реклама

Є рецепти, які досить просто приготувати, але страва смакуватиме якнайкраще. Саме такими є ці три соуси: аджика, барбекю та зелений соус із кінзою. На сторінці Instagram користувачки korolivska1 розповіла про рецепти трьох перевірених соусів, які використовувалися у професійних кухнях і тепер доступні для домашнього приготування.

Головний секрет — дотримання пропорцій та послідовність. Якщо робити «на око», можна отримати просто хороший соус. Але якщо слідувати грамам, отримаєте той самий ресторанний смак, який хочеться повторити.

Аджика

Аджика / © Credits

Цей варіант — м’якший, адаптований під домашній смак, але легко регулюється під поціновувачів гострого.

Реклама

Інгредієнти

кетчуп 160 г

бланшовані помідори 300 г

болгарський перець 125 г

олія 25 г

французька гірчиця 50 г

зелень 13 г

соус пішта 5 г

сіль 5 г

чорний перець

часник 15 г

томатна паста 50 г

чилі 15 г

яблука

Приготування

Основу соусу потрібно перебити у блендері, але без гірчиці, яблука та перцю. Вже наприкінці додайте дрібно нарізані перець, яблуко разом із гірчицею — саме це створює текстуру та багатошаровий смак.

Барбекю

Барбекю / © Associated Press

Соус, який люблять усі, адже він солодкий, ароматний та універсальний.

Інгредієнти

Реклама

кетчуп 150 г

мед 100 г

часник 20 г

зелень 20 г

Приготування

Все змішати і готово.

Це той випадок, коли мінімум дій дає максимум результату.

Соус із кінзою

Соус із кінзою / © Credits

Найнезвичніший з трійки, адже він ароматний, пікантний та візуально досить ефектний.

Інгредієнти

Реклама

кінза 80 г

зелена цибуля 120 г

часник 8 г

імбир 10 г

перець чилі 60 г

кетчуп із жовтих помідорів 400 г

цукор 40 г

соєвий соус 60 г

чилі-соус 80 г

Приготування

Усі інгредієнти перебиваються до однорідної консистенції.

Саме жовтий кетчуп формує характерний колір. Якщо використати класичний, смак залишиться, але вигляд буде іншим.

Секрет смачної кухні часто не у складних техніках, а деталях. Соус — одна з них, адже саме він завершує страву, підкреслює її та робить незабутньою.