Домашні соуси до м’яса — добірка рецептів

Ідеально приготоване м’ясо — лише половина успіху, друга, часто вирішальна, — соус. Саме він додає глибини, балансу та того самого «вау» ефекту, за який ми любимо ресторанні страви.

Соуси до мʼяса tiktok.com/@korolivska1

Соуси до мʼяса tiktok.com/@korolivska1

Є рецепти, які досить просто приготувати, але страва смакуватиме якнайкраще. Саме такими є ці три соуси: аджика, барбекю та зелений соус із кінзою. На сторінці Instagram користувачки korolivska1 розповіла про рецепти трьох перевірених соусів, які використовувалися у професійних кухнях і тепер доступні для домашнього приготування.

Головний секрет — дотримання пропорцій та послідовність. Якщо робити «на око», можна отримати просто хороший соус. Але якщо слідувати грамам, отримаєте той самий ресторанний смак, який хочеться повторити.

Аджика

Аджика / © Credits

Аджика / © Credits

Цей варіант — м’якший, адаптований під домашній смак, але легко регулюється під поціновувачів гострого.

Інгредієнти

  • кетчуп 160 г

  • бланшовані помідори 300 г

  • болгарський перець 125 г

  • олія 25 г

  • французька гірчиця 50 г

  • зелень 13 г

  • соус пішта 5 г

  • сіль 5 г

  • чорний перець

  • часник 15 г

  • томатна паста 50 г

  • чилі 15 г

  • яблука

Приготування

  1. Основу соусу потрібно перебити у блендері, але без гірчиці, яблука та перцю.

  2. Вже наприкінці додайте дрібно нарізані перець, яблуко разом із гірчицею — саме це створює текстуру та багатошаровий смак.

Барбекю

Барбекю / © Associated Press

Барбекю / © Associated Press

Соус, який люблять усі, адже він солодкий, ароматний та універсальний.

Інгредієнти

  • кетчуп 150 г

  • мед 100 г

  • часник 20 г

  • зелень 20 г

Приготування

  1. Все змішати і готово.

Це той випадок, коли мінімум дій дає максимум результату.

Соус із кінзою

Соус із кінзою / © Credits

Соус із кінзою / © Credits

Найнезвичніший з трійки, адже він ароматний, пікантний та візуально досить ефектний.

Інгредієнти

  • кінза 80 г

  • зелена цибуля 120 г

  • часник 8 г

  • імбир 10 г

  • перець чилі 60 г

  • кетчуп із жовтих помідорів 400 г

  • цукор 40 г

  • соєвий соус 60 г

  • чилі-соус 80 г

Приготування

  1. Усі інгредієнти перебиваються до однорідної консистенції.

Саме жовтий кетчуп формує характерний колір. Якщо використати класичний, смак залишиться, але вигляд буде іншим.

Секрет смачної кухні часто не у складних техніках, а деталях. Соус — одна з них, адже саме він завершує страву, підкреслює її та робить незабутньою.

