- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 131
- Час на прочитання
- 2 хв
Домашні соуси до м’яса — добірка рецептів
Ідеально приготоване м’ясо — лише половина успіху, друга, часто вирішальна, — соус. Саме він додає глибини, балансу та того самого «вау» ефекту, за який ми любимо ресторанні страви.
Є рецепти, які досить просто приготувати, але страва смакуватиме якнайкраще. Саме такими є ці три соуси: аджика, барбекю та зелений соус із кінзою. На сторінці Instagram користувачки korolivska1 розповіла про рецепти трьох перевірених соусів, які використовувалися у професійних кухнях і тепер доступні для домашнього приготування.
Головний секрет — дотримання пропорцій та послідовність. Якщо робити «на око», можна отримати просто хороший соус. Але якщо слідувати грамам, отримаєте той самий ресторанний смак, який хочеться повторити.
Аджика
Цей варіант — м’якший, адаптований під домашній смак, але легко регулюється під поціновувачів гострого.
Інгредієнти
кетчуп 160 г
бланшовані помідори 300 г
болгарський перець 125 г
олія 25 г
французька гірчиця 50 г
зелень 13 г
соус пішта 5 г
сіль 5 г
чорний перець
часник 15 г
томатна паста 50 г
чилі 15 г
яблука
Приготування
Основу соусу потрібно перебити у блендері, але без гірчиці, яблука та перцю.
Вже наприкінці додайте дрібно нарізані перець, яблуко разом із гірчицею — саме це створює текстуру та багатошаровий смак.
Барбекю
Соус, який люблять усі, адже він солодкий, ароматний та універсальний.
Інгредієнти
кетчуп 150 г
мед 100 г
часник 20 г
зелень 20 г
Приготування
Все змішати і готово.
Це той випадок, коли мінімум дій дає максимум результату.
Соус із кінзою
Найнезвичніший з трійки, адже він ароматний, пікантний та візуально досить ефектний.
Інгредієнти
кінза 80 г
зелена цибуля 120 г
часник 8 г
імбир 10 г
перець чилі 60 г
кетчуп із жовтих помідорів 400 г
цукор 40 г
соєвий соус 60 г
чилі-соус 80 г
Приготування
Усі інгредієнти перебиваються до однорідної консистенції.
Саме жовтий кетчуп формує характерний колір. Якщо використати класичний, смак залишиться, але вигляд буде іншим.
Секрет смачної кухні часто не у складних техніках, а деталях. Соус — одна з них, адже саме він завершує страву, підкреслює її та робить незабутньою.