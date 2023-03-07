Спагетті карбонара: рецепт від бабусі Сільвани з Тоскани

Тоскана цілком заслужено вважається одним із найвишуканіших регіонів Італії. Тосканська кухня відома у всьому світі, тому особливо цінно, коли хтось із місцевих кухарів ділиться своїм рецептом приготування традиційних страв.
Спагетті карбонара готують скрізь. Рецептів існує безліч. Бабуся Сільвана з Тоскани пропонує свій. Він дуже простий, приготувати таку пасту зможе навіть новачок.
Інгредієнти
- 3 яйця
- 3 жовтки
- панчетта (італійський в'ялений бекон) –100 гр на кожні 100 гр пасти
- сир пекорино – 100 гр на кожні 100 гр пасти
- сир пармезан – 100 гр на кожні 100 гр пасти
- спагетті за смаком, залежно від того, скільки ви хочете приготувати
Приготування
- Наріжте панчетту кубиками та покладіть на сковороду.
- Коли вона стане хрумкою, зніміть її з вогню, а жир залиште на сковороді.
- Тим часом закип'ятіть воду і зваріть спагетті.
- Змішайте натерті сири в мисці.
- Додайте до сирів трохи води, в якій варилися спагетті, щоб вийшов крем.
- В окремій мисці розбийте яйця та збийте їх до утворення піни.
- З'єднайте збиті яйця із сирним кремом.
- Доведіть спагетті до готовності на сковороді в жирі від панчетти, а наприкінці додайте яєчно-сирний крем.
- Перемішайте, додайте панчетту, поперчіть.
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