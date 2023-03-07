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Спагетті карбонара: рецепт від бабусі Сільвани з Тоскани

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Спагетті карбонара: рецепт від бабусі Сільвани з Тоскани

Фото: Credits

Тоскана цілком заслужено вважається одним із найвишуканіших регіонів Італії. Тосканська кухня відома у всьому світі, тому особливо цінно, коли хтось із місцевих кухарів ділиться своїм рецептом приготування традиційних страв.

Спагетті карбонара готують скрізь. Рецептів існує безліч. Бабуся Сільвана з Тоскани пропонує свій. Він дуже простий, приготувати таку пасту зможе навіть новачок.

Інгредієнти

  • 3 яйця
  • 3 жовтки
  • панчетта (італійський в'ялений бекон) –100 гр на кожні 100 гр пасти
  • сир пекорино – 100 гр на кожні 100 гр пасти
  • сир пармезан – 100 гр на кожні 100 гр пасти
  • спагетті за смаком, залежно від того, скільки ви хочете приготувати

Приготування

  • Наріжте панчетту кубиками та покладіть на сковороду.
  • Коли вона стане хрумкою, зніміть її з вогню, а жир залиште на сковороді.
  • Тим часом закип'ятіть воду і зваріть спагетті.
  • Змішайте натерті сири в мисці.
  • Додайте до сирів трохи води, в якій варилися спагетті, щоб вийшов крем.
  • В окремій мисці розбийте яйця та збийте їх до утворення піни.
  • З'єднайте збиті яйця із сирним кремом.
  • Доведіть спагетті до готовності на сковороді в жирі від панчетти, а наприкінці додайте яєчно-сирний крем.
  • Перемішайте, додайте панчетту, поперчіть.

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Дата публікації
Перегляди
78
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