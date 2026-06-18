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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
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Спаржа з пармезановим соусом: рецепт літньої страви

Ще кілька років тому спаржа вважалася ресторанним делікатесом, а сьогодні впевнено займає місце серед найулюбленіших сезонних продуктів українців. Легка, корисна та напрочуд універсальна, вона чудово поєднується з вершковою текстурою, свіжою зеленню та витриманими сирами.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
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Спаржа з пармезановим соусом instagram.com/olga_riabenko_

Спаржа з пармезановим соусом instagram.com/olga_riabenko_ / © Instagram

Фудблогерка Ольга Рябенко переконана, що для ідеальної страви зі спаржі потрібно зовсім небагато, а саме, кілька хвилин приготування, трохи вершкового масла та яскравий зелений соус із пармезаном. У результаті виходить страва, яка має однаково доречний вигляд на святковому столі, літньому бранчі чи легкій вечері на терасі.

Інгредієнти

Для спаржі

  • спаржа — 1 пучок

  • вершкове масло — 20–30 г

  • сілб — 2 ч. л

Для пармезанового соусу

  • петрушка — 1невеликий пучок

  • зелена цибуля — 4 стебла

  • часник — 1 зубчик

  • оливкова олія — 3 ст. л

  • вода — 2–3 ст. л

  • лимонний сік — 1 ст. л

  • пармезан — 40 г

Для подавання

  • страчатела чи бурата

Спаржа з пармезановим соусом instagram.com/olga_riabenko_ / © Instagram

Спаржа з пармезановим соусом instagram.com/olga_riabenko_ / © Instagram

Приготування

  1. У спаржі необхідно обрізати чи обламати нижню жорстку частину. Якщо стебла молоді та тонкі, додаткового очищення вони не потребують. Якщо ж спаржа товстіша, варто скористатися овочечисткою та акуратно зачистити її приблизно до середини стебла.

  2. Далі спаржу викладіть у сковорідку, додайте воду та готуйте протягом двох хвилин.

  3. Після цього воду злийте, додайте вершкове масло та обсмажте спаржу на сильному вогні ще 2 хв.

  4. Для приготування соусу потрібно просто збити у блендері петрушку, зелену цибулю, часник, оливкову олію, воду, лимонний сік і пармезан. Виходить густий зелений соус із насиченим ароматом свіжої зелені, легкою кислинкою лимона та благородною солоністю пармезану.

  5. На тарілку викладіть сир, зверху розмістіть гарячу спаржу та щедро полийте пармезановим соусом.

Одна з переваг цієї страви — універсальність. Вона може бути чудовою самостійною легкою закускою та водночас стати ідеальним гарніром до запеченої риби, морепродуктів, курятини чи стейка.

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