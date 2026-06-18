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Спаржа з пармезановим соусом: рецепт літньої страви
Ще кілька років тому спаржа вважалася ресторанним делікатесом, а сьогодні впевнено займає місце серед найулюбленіших сезонних продуктів українців. Легка, корисна та напрочуд універсальна, вона чудово поєднується з вершковою текстурою, свіжою зеленню та витриманими сирами.
Фудблогерка Ольга Рябенко переконана, що для ідеальної страви зі спаржі потрібно зовсім небагато, а саме, кілька хвилин приготування, трохи вершкового масла та яскравий зелений соус із пармезаном. У результаті виходить страва, яка має однаково доречний вигляд на святковому столі, літньому бранчі чи легкій вечері на терасі.
Інгредієнти
Для спаржі
спаржа — 1 пучок
вершкове масло — 20–30 г
сілб — 2 ч. л
Для пармезанового соусу
петрушка — 1невеликий пучок
зелена цибуля — 4 стебла
часник — 1 зубчик
оливкова олія — 3 ст. л
вода — 2–3 ст. л
лимонний сік — 1 ст. л
пармезан — 40 г
Для подавання
страчатела чи бурата
Приготування
У спаржі необхідно обрізати чи обламати нижню жорстку частину. Якщо стебла молоді та тонкі, додаткового очищення вони не потребують. Якщо ж спаржа товстіша, варто скористатися овочечисткою та акуратно зачистити її приблизно до середини стебла.
Далі спаржу викладіть у сковорідку, додайте воду та готуйте протягом двох хвилин.
Після цього воду злийте, додайте вершкове масло та обсмажте спаржу на сильному вогні ще 2 хв.
Для приготування соусу потрібно просто збити у блендері петрушку, зелену цибулю, часник, оливкову олію, воду, лимонний сік і пармезан. Виходить густий зелений соус із насиченим ароматом свіжої зелені, легкою кислинкою лимона та благородною солоністю пармезану.
На тарілку викладіть сир, зверху розмістіть гарячу спаржу та щедро полийте пармезановим соусом.
Одна з переваг цієї страви — універсальність. Вона може бути чудовою самостійною легкою закускою та водночас стати ідеальним гарніром до запеченої риби, морепродуктів, курятини чи стейка.