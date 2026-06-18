Спаржа з пармезановим соусом: рецепт літньої страви

Спаржа з пармезановим соусом instagram.com/olga_riabenko_ / © Instagram

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Фудблогерка Ольга Рябенко переконана, що для ідеальної страви зі спаржі потрібно зовсім небагато, а саме, кілька хвилин приготування, трохи вершкового масла та яскравий зелений соус із пармезаном. У результаті виходить страва, яка має однаково доречний вигляд на святковому столі, літньому бранчі чи легкій вечері на терасі.

Інгредієнти

Для спаржі

спаржа — 1 пучок

вершкове масло — 20–30 г

сілб — 2 ч. л

Для пармезанового соусу

петрушка — 1невеликий пучок

зелена цибуля — 4 стебла

часник — 1 зубчик

оливкова олія — 3 ст. л

вода — 2–3 ст. л

лимонний сік — 1 ст. л

пармезан — 40 г

Для подавання

страчатела чи бурата

Спаржа з пармезановим соусом instagram.com/olga_riabenko_ / © Instagram

Приготування

У спаржі необхідно обрізати чи обламати нижню жорстку частину. Якщо стебла молоді та тонкі, додаткового очищення вони не потребують. Якщо ж спаржа товстіша, варто скористатися овочечисткою та акуратно зачистити її приблизно до середини стебла. Далі спаржу викладіть у сковорідку, додайте воду та готуйте протягом двох хвилин. Після цього воду злийте, додайте вершкове масло та обсмажте спаржу на сильному вогні ще 2 хв. Для приготування соусу потрібно просто збити у блендері петрушку, зелену цибулю, часник, оливкову олію, воду, лимонний сік і пармезан. Виходить густий зелений соус із насиченим ароматом свіжої зелені, легкою кислинкою лимона та благородною солоністю пармезану. На тарілку викладіть сир, зверху розмістіть гарячу спаржу та щедро полийте пармезановим соусом.

Одна з переваг цієї страви — універсальність. Вона може бути чудовою самостійною легкою закускою та водночас стати ідеальним гарніром до запеченої риби, морепродуктів, курятини чи стейка.

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