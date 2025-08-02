Спаржа з сирним соусом і хамоном: рецепт страви, яку варто приготувати

Спаржа з сирним соусом і хамоном / © Credits

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Це страва, яка має вигляд мов із ресторанного меню, але її легко приготувати вдома навіть у будень. А ще, це чудове поєднання ніжної овочевої текстури, оксамитового соусу та пікантної солоності іспанського хамону. Рецептом поділилася фудблогерка katherine.nari і ми не могли оминути його увагою.

Сирний соус у цьому рецепті готується на основі класичного бешамель — французького соусу з молока, масла та борошна. Завдяки додаванню гірчиці та твердого сиру він набуває глибшого смаку та чудово поєднується зі спаржею.

Інгредієнти Спаржа 500 г Молоко 300 мл Вершкове масло 30 г Борошно пшеничне 25 г (1,5 ст. л) Гірчиця (краще діжонська) 1 ч. л Твердий сир 80–90 г Хамон 6–8 скибочок Сіль Чорний мелений перець

Приготування

Якщо спаржа молода, її можна не чистити. Але якщо нижня частина стебел жорстка, обріжте чи очистьте її ножем для овочів. Варіть у киплячій підсоленій воді 2 хв. Потім одразу перекладіть у миску з крижаною водою — це зупинить процес варіння та збереже яскравий зелений колір. У невеликій каструлі розтопіть вершкове масло. Додайте борошно, інтенсивно перемішуйте вінчиком. Через 1 хв починайте поступово вливати молоко, постійно помішуйте. Варіть до загустіння приблизно 4–5 хв. Зніміть з вогню, додайте гірчицю, 60 г натертого сиру, сіль і перець.

Перемішайте до однорідності. У форму для запікання викладіть обсушену спаржу. Полийте її сирним соусом, посипте рештою сиру. Викладіть скибочки хамону зверху чи злегка загорніть у них спаржу. Розігрійте духовку до 200°C. Випікайте приблизно 15 хв, поки сир не розплавиться, а зверху не з’явиться легка золотиста скоринка. За бажанням посипте страву хрусткою смаженою цибулею, це додасть текстурної контрастності. Подавайте теплою, як самостійну закуску чи гарнір до білого м’яса, риби чи навіть до келиха білого вина.

Ця страва — приклад того, як можна поєднати користь і смак без зайвої метушні. Вона чудово підійде для вечері вдвох, святкового обіду або навіть сніданку з келихом ігристого. Тож якщо шукаєте ідею, яка здивує ваших близьких — обов’язково спробуйте цей рецепт.

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