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Спаржева квасоля з овочами: рецепт корисного гарніру

Час приготування
50 хвилин
Харчова цінність на 100 г
47 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
242
Час на прочитання
1 хв
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Спаржева квасоля з овочами: рецепт корисного гарніру

Спаржева квасоля з овочами / Фото: Credits

Якщо ви хочете нагодувати свою сім'ю смачною і корисною стравою, приготуйте цей гарнір, який буде чудовим доповненням до м'яса чи риби.

Головним інгредієнтом є спаржева квасоля, а також овочі: болгарський перець, морква, помідори, часник і цибуля, а для пікантного смаку додайте соєвий соус, кетчуп і чорний мелений перець.

Інгредієнти

квасоля спаржева
500 г
перець болгарський солодкий
2 шт.
морква
3 шт.
цибуля ріпчаста
2 шт.
помідори
1 шт.
часник
3 зубки
кетчуп
3 ст. л.
соус соєвий
1 ст. л.
перець чорний мелений
сіль
вода
100 мл
олія
  1. У спаржевої квасолі відріжте хвостики і відваріть 5 хвилин від моменту закипання. Відкиньте на друшляк і промийте холодною водою.
  2. Болгарський перець наріжте соломкою.
  3. Помідор наріжте великими шматочками.
  4. Моркву й цибулю почистьте. Моркву наріжте брусочками та обсмажте на олії до золотавого кольору. Викладіть до миски.
  5. Цибулю наріжте півкільцями та обсмажте на цій олії до м'якості. Додайте до неї болгарський перець і ще трохи обсмажте.
  6. Для соусу в мисці змішайте кетчуп, соєвий соус, подрібнений часник, чорний мелений перець і сіль. Перемішайте.
  7. У сковороду до цибулі та болгарського перцю викладіть спаржеву квасолю, моркву, помідори, соус і тушкуйте 10 хвилин. Потім влийте гарячу воду та протушкуйте ще 15 хвилин.

Поради:

  • Кетчуп використовуйте будь-який.

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