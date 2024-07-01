Спаржева квасоля з овочами: рецепт корисного гарніру

Якщо ви хочете нагодувати свою сім'ю смачною і корисною стравою, приготуйте цей гарнір, який буде чудовим доповненням до м'яса чи риби.
Головним інгредієнтом є спаржева квасоля, а також овочі: болгарський перець, морква, помідори, часник і цибуля, а для пікантного смаку додайте соєвий соус, кетчуп і чорний мелений перець.
Інгредієнти
- квасоля спаржева
- 500 г
- перець болгарський солодкий
- 2 шт.
- морква
- 3 шт.
- цибуля ріпчаста
- 2 шт.
- помідори
- 1 шт.
- часник
- 3 зубки
- кетчуп
- 3 ст. л.
- соус соєвий
- 1 ст. л.
- перець чорний мелений
- сіль
- вода
- 100 мл
- олія
- У спаржевої квасолі відріжте хвостики і відваріть 5 хвилин від моменту закипання. Відкиньте на друшляк і промийте холодною водою.
- Болгарський перець наріжте соломкою.
- Помідор наріжте великими шматочками.
- Моркву й цибулю почистьте. Моркву наріжте брусочками та обсмажте на олії до золотавого кольору. Викладіть до миски.
- Цибулю наріжте півкільцями та обсмажте на цій олії до м'якості. Додайте до неї болгарський перець і ще трохи обсмажте.
- Для соусу в мисці змішайте кетчуп, соєвий соус, подрібнений часник, чорний мелений перець і сіль. Перемішайте.
- У сковороду до цибулі та болгарського перцю викладіть спаржеву квасолю, моркву, помідори, соус і тушкуйте 10 хвилин. Потім влийте гарячу воду та протушкуйте ще 15 хвилин.
Поради:
- Кетчуп використовуйте будь-який.
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