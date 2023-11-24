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Справжня насолода: найпростіший рецепт кокосових цукерок

Час приготування
20 хвилин
Харчова цінність на 100 г
465 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
204
Час на прочитання
1 хв
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Справжня насолода: найпростіший рецепт кокосових цукерок

Цукерки з кокосом / Фото: Credits

Кулінарка Анастасія Шемеліна у своєму блозі в Instagram показала найпростіший та бюджетний варіант цукерок з кокосом.

Інгредієнти

кокосова стружка
80 гр
молоко
300 гр
манна крупа
90 гр
вершкове масло
60 гр
ванільний цукор
10 гр
цукор
60 гр
горішки

Приготування

  1. В холодне молоко всипте манну крупу і доведіть до кипіння на маленькому вогні.
  2. Далі додайте цукор, ванільний цукор і вершкове масло, постійно перемішуючи.
  3. Висипте кокосову стружку і варіть ще декілька хвилин постійно перемішуючи, поки маса не стане кремової текстури.
  4. З теплої маси сформуйте цукерки, всередину покладіть горіх, обваляйте в кокосовій стружці і приберіть на ніч в холодильник. Завдяки охолодженню вони будуть плотніші і смачніші.

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Дата публікації
Перегляди
204
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