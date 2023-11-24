Справжня насолода: найпростіший рецепт кокосових цукерок

Кулінарка Анастасія Шемеліна у своєму блозі в Instagram показала найпростіший та бюджетний варіант цукерок з кокосом.
Інгредієнти
- кокосова стружка
- 80 гр
- молоко
- 300 гр
- манна крупа
- 90 гр
- вершкове масло
- 60 гр
- ванільний цукор
- 10 гр
- цукор
- 60 гр
- горішки
Приготування
- В холодне молоко всипте манну крупу і доведіть до кипіння на маленькому вогні.
- Далі додайте цукор, ванільний цукор і вершкове масло, постійно перемішуючи.
- Висипте кокосову стружку і варіть ще декілька хвилин постійно перемішуючи, поки маса не стане кремової текстури.
- З теплої маси сформуйте цукерки, всередину покладіть горіх, обваляйте в кокосовій стружці і приберіть на ніч в холодильник. Завдяки охолодженню вони будуть плотніші і смачніші.
Читайте також:
- Солодощі до свят: рецепт апельсинових цукатів
- Пиріг з айвою: дуже простий рецепт
- Печиво на розсолі: дуже простий рецепт
- Рулет з яблуками і корицею: рецепт смачної та низькокалорійної випічки
- Те, що треба в осінні холоди: рецепт фруктового пряного зігрівального чаю