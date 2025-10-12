ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
52
Час на прочитання
2 хв

Старовинний рецепт: як приготувати бутерброд із товченим сиром, волоськими горіхами та інжирним варенням

Осінь — час теплих вечорів, ароматного чаю та затишних смаків, які повертають у минуле. Одним із таких кулінарних шедеврів є «Pounded Cheese» — товчений сир із горіхами та інжирним варенням.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Час приготування
15 хвилин
Харчова цінність на 100 г
505 ккал
Бутерброд із товченим сиром, волоськими горіхами та інжирним вареням instagram.com_18thcenturycook

Бутерброд із товченим сиром, волоськими горіхами та інжирним вареням instagram.com_18thcenturycook / © Instagram

Цей рецепт веде свій початок із початку XIX століття та дотепер захоплює поціновувачів сирних смаколиків., а розповів про нього блогер Mike Smith на своїй сторінці 18th Century Cook.

Рецепт «Pounded Cheese» був вперше опублікований англійським лікарем і кулінаром Вільямом Кітчінером у книзі The Cook’s Oracle; and Housekeeper’s Manual (1823). Суть рецепта — використовувати залишки сиру, перетворивши їх у ніжну, ароматну масу за допомогою масла, спецій та краплиною. вина. На смак він нагадує німецький Obatzda — популярний у Баварії сирний делікатес.

Сучасна адаптація фудблогера додає цибулю та волоські горіхи, а сервірування з інжирним варенням робить страву ідеальною для осінніх сніданків або вечірніх чаювань.

Інгредієнти

сир Cheshire або Cheddar
170 г
вершкове масло
85 г
діжонська гірчиця
1 ч. л
портвейн
30 мл
каєнський перець
½ ч. л
карі
½ ч. л
цибуля
¼ склянки
сіль
волоські горіхи
інжирне варення

Приготування

  1. Наріжте сир на невеликі кубики та дайте йому трохи полежати за кімнатної температури.

  2. У мисці з’єднайте сир і масло. За допомогою товкача чи дерев’яної ложки, товчіть до однорідної кремоподібної маси.

  3. Додайте діжонську гірчицю, карі, каєнський перець і портвейн. Добре перемішайте. Спеції можна регулювати до свого смаку.

  4. Додайте дрібно нарізану зелену цибулю.

  5. Подавайте на свіжому хрусткому хлібі чи тостах. Додайте зверху волоські горіхи та інжирне варення — солодко-пряний контраст перетворює бутерброд на справжній гастрономічний досвід.

Поради

  • Використовуйте м’який сир, він легше перетворюється на кремоподібну масу.

  • Для насиченого аромату замініть портвейн на шері чи мадеру.

  • Подавайте з хрустким багетом або грінками з цільнозернового хліба.

Цей старовинний рецепт — ідеальний спосіб додати історії та смаку вашому осінньому столу. Він поєднує класичну англійську кулінарну традицію із сучасними акцентами та легкістю приготування.

Дата публікації
Кількість переглядів
52
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie