Старовинний рецепт: як приготувати бутерброд із товченим сиром, волоськими горіхами та інжирним варенням

Цей рецепт веде свій початок із початку XIX століття та дотепер захоплює поціновувачів сирних смаколиків., а розповів про нього блогер Mike Smith на своїй сторінці 18th Century Cook.

Рецепт «Pounded Cheese» був вперше опублікований англійським лікарем і кулінаром Вільямом Кітчінером у книзі The Cook’s Oracle; and Housekeeper’s Manual (1823). Суть рецепта — використовувати залишки сиру, перетворивши їх у ніжну, ароматну масу за допомогою масла, спецій та краплиною. вина. На смак він нагадує німецький Obatzda — популярний у Баварії сирний делікатес.

Сучасна адаптація фудблогера додає цибулю та волоські горіхи, а сервірування з інжирним варенням робить страву ідеальною для осінніх сніданків або вечірніх чаювань.

Інгредієнти сир Cheshire або Cheddar 170 г вершкове масло 85 г діжонська гірчиця 1 ч. л портвейн 30 мл каєнський перець ½ ч. л карі ½ ч. л цибуля ¼ склянки сіль волоські горіхи інжирне варення

Приготування

Наріжте сир на невеликі кубики та дайте йому трохи полежати за кімнатної температури. У мисці з’єднайте сир і масло. За допомогою товкача чи дерев’яної ложки, товчіть до однорідної кремоподібної маси. Додайте діжонську гірчицю, карі, каєнський перець і портвейн. Добре перемішайте. Спеції можна регулювати до свого смаку. Додайте дрібно нарізану зелену цибулю. Подавайте на свіжому хрусткому хлібі чи тостах. Додайте зверху волоські горіхи та інжирне варення — солодко-пряний контраст перетворює бутерброд на справжній гастрономічний досвід.

Поради

Використовуйте м’який сир, він легше перетворюється на кремоподібну масу.

Для насиченого аромату замініть портвейн на шері чи мадеру.

Подавайте з хрустким багетом або грінками з цільнозернового хліба.

Цей старовинний рецепт — ідеальний спосіб додати історії та смаку вашому осінньому столу. Він поєднує класичну англійську кулінарну традицію із сучасними акцентами та легкістю приготування.