Старовинний рецепт: як приготувати бутерброд із товченим сиром, волоськими горіхами та інжирним варенням
Осінь — час теплих вечорів, ароматного чаю та затишних смаків, які повертають у минуле. Одним із таких кулінарних шедеврів є «Pounded Cheese» — товчений сир із горіхами та інжирним варенням.
Цей рецепт веде свій початок із початку XIX століття та дотепер захоплює поціновувачів сирних смаколиків., а розповів про нього блогер Mike Smith на своїй сторінці 18th Century Cook.
Рецепт «Pounded Cheese» був вперше опублікований англійським лікарем і кулінаром Вільямом Кітчінером у книзі The Cook’s Oracle; and Housekeeper’s Manual (1823). Суть рецепта — використовувати залишки сиру, перетворивши їх у ніжну, ароматну масу за допомогою масла, спецій та краплиною. вина. На смак він нагадує німецький Obatzda — популярний у Баварії сирний делікатес.
Сучасна адаптація фудблогера додає цибулю та волоські горіхи, а сервірування з інжирним варенням робить страву ідеальною для осінніх сніданків або вечірніх чаювань.
Інгредієнти
- сир Cheshire або Cheddar
- 170 г
- вершкове масло
- 85 г
- діжонська гірчиця
- 1 ч. л
- портвейн
- 30 мл
- каєнський перець
- ½ ч. л
- карі
- ½ ч. л
- цибуля
- ¼ склянки
- сіль
-
- волоські горіхи
-
- інжирне варення
-
Приготування
Наріжте сир на невеликі кубики та дайте йому трохи полежати за кімнатної температури.
У мисці з’єднайте сир і масло. За допомогою товкача чи дерев’яної ложки, товчіть до однорідної кремоподібної маси.
Додайте діжонську гірчицю, карі, каєнський перець і портвейн. Добре перемішайте. Спеції можна регулювати до свого смаку.
Додайте дрібно нарізану зелену цибулю.
Подавайте на свіжому хрусткому хлібі чи тостах. Додайте зверху волоські горіхи та інжирне варення — солодко-пряний контраст перетворює бутерброд на справжній гастрономічний досвід.
Поради
Використовуйте м’який сир, він легше перетворюється на кремоподібну масу.
Для насиченого аромату замініть портвейн на шері чи мадеру.
Подавайте з хрустким багетом або грінками з цільнозернового хліба.
Цей старовинний рецепт — ідеальний спосіб додати історії та смаку вашому осінньому столу. Він поєднує класичну англійську кулінарну традицію із сучасними акцентами та легкістю приготування.