Стегно індички, запечене в духовці: рецепт смачної гарячої страви

Приготуйте соковиту, апетитну страву без особливих зусиль і клопоту, замаринувавши м'ясо на ніч, а потім запікайте в духовці. Розріжте на порційні шматки і подавайте з будь-яким гарніром або овочами.
В основі страви – просякнуте маринадом стегно індички, який надасть йому неповторного смаку. Вона підійде як на святковий стіл, так і на обід у родинному колі.
Інгредієнти
- стегно індички
- 1 кг
- часник
- 5 зубчиків
- соєвий соус
- 3 ст. л.
- сухий часник
- 1 ст. л.
- паприка мелена солодка
- 1 ч. л.
- гірчиця
- 1 ч. л.
- олія
- 3 ст. л.
- перець чорний мелений
- сіль
- Стегна індички вимийте та просушіть паперовим рушником. Трохи відокремте шкіру від м'яса, але не знімайте її.
- У мисці з'єднайте соєвий соус, сухий часник, паприку, гірчицю, олію, перець і сіль. Перемішайте.
- Часник очистіть та наріжте пластинами.
- У м'ясі зробіть надрізи, нашпигуйте його пластинами часнику і добре натріть маринадом. Відправте в ємність, накрийте плівкою і покладіть маринуватися в холодильник на 8-12 годин.
- Викладіть у форму для запікання, накрийте фольгою. Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів на одну годину, потім приберіть фольгу, полийте стегно індички, соком, що виділився, і запікайте ще 20 хвилин до золотистої скоринки.
Поради:
- Щоб перевірити готовність, проткніть стегно в товстій його частині. Якщо сік прозорий, то м'ясо готове.
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