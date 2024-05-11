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Стегно індички, запечене в духовці: рецепт смачної гарячої страви

Час приготування
2 години
Харчова цінність на 100 г
156 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
165
Час на прочитання
1 хв
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Стегно індички, запечене в духовці: рецепт смачної гарячої страви

Стегно індички запечене в духовці / Фото: Credits

Приготуйте соковиту, апетитну страву без особливих зусиль і клопоту, замаринувавши м'ясо на ніч, а потім запікайте в духовці. Розріжте на порційні шматки і подавайте з будь-яким гарніром або овочами.

В основі страви – просякнуте маринадом стегно індички, який надасть йому неповторного смаку. Вона підійде як на святковий стіл, так і на обід у родинному колі.

Інгредієнти

стегно індички
1 кг
часник
5 зубчиків
соєвий соус
3 ст. л.
сухий часник
1 ст. л.
паприка мелена солодка
1 ч. л.
гірчиця
1 ч. л.
олія
3 ст. л.
перець чорний мелений
сіль
  1. Стегна індички вимийте та просушіть паперовим рушником. Трохи відокремте шкіру від м'яса, але не знімайте її.
  2. У мисці з'єднайте соєвий соус, сухий часник, паприку, гірчицю, олію, перець і сіль. Перемішайте.
  3. Часник очистіть та наріжте пластинами.
  4. У м'ясі зробіть надрізи, нашпигуйте його пластинами часнику і добре натріть маринадом. Відправте в ємність, накрийте плівкою і покладіть маринуватися в холодильник на 8-12 годин.
  5. Викладіть у форму для запікання, накрийте фольгою. Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів на одну годину, потім приберіть фольгу, полийте стегно індички, соком, що виділився, і запікайте ще 20 хвилин до золотистої скоринки.

Поради:

  • Щоб перевірити готовність, проткніть стегно в товстій його частині. Якщо сік прозорий, то м'ясо готове.

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