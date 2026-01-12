Стенлі Туччі та його мама розповіли, як приготувати ідеальне різотто

Стенлі Туччі instagram.com/stanleytucci / © Instagram

Ризото — це не просто рис, це справжній ритуал. Кожна ложка цієї кремової страви вимагає терпіння, уваги до деталей і правильної техніки. Стенлі Туччі, відомий шанувальник італійської кухні, нещодавно показав у своєму Instagram, як готувати смачний ризото. У короткому відео актор і його мама розкрили прості, але важливі секрети, які можуть змінити ваше уявлення про цю класичну страву.

Стенлі Туччі instagram.com/stanleytucci / © Instagram

Секрети ідеального ризото від Туччі

Готуйте з запасом

«Мало — не варто», — жартома говорить мама Туччі. Коли готуєте ризото, краще одразу зробити більше. Так ви зможете насолоджуватися стравою ще й наступного дня, адже його залишки часто стають навіть смачнішими після нічного настоювання у холодильнику.

Соліть на правильному етапі

Нюанс від Туччі — сіль додають не у готове ризото, а під час варіння рису, після того, як вино вбралося у зернятка. Це важливо, адже після додавання сиру страву не потрібно пересолювати, баланс смаків буде ідеальним.

Додавайте бульйон потроху

Італійська техніка «помалу та з любов’ю» працює й тут. Після випарювання вина до рису додають теплий бульйон невеликими порціями, та помішують після кожного додавання. Ви можете обрати будь-який бульйон на ваш смак: курячий, овочевий чи навіть просто воду — головне, щоб він був ароматним.

Дайте ризото «відпочити»

Після того як рис готовий та додані всі інгредієнти, Туччі та Джоан обрали гриби, накрийте каструлю кришкою та дайте страві постояти кілька хвилин. Додайте вершкове масло та сир, щоб вони розплавились у теплі. Ризото готове до подачі, коли воно трохи остигне — саме так смак розкривається повністю.

Приготування ризото з Туччі — це не лише кулінарія, а справжнє мистецтво. Його поради доводять, що смачне ризото під силу приготувати кожному, якщо приділити увагу дрібницям.

Наступного разу, коли будете стояти біля плити, пригадуйте його слова та гарантовано отримаєте італійську магію у своїй тарілці.