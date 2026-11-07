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- Рецепти
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Стейк-пиріг: як приготувати м’ясну страву за рецептом 1796 року
Це ситний пиріг із яловичиною, цибулею, маслом і ароматними спеціями за рецептом майже 230-річної давнини.
Рецептам із кулінарних книжок XVIII століття є чим здивувати сучасних гурманів. Фудблогер Mike Smith узяв рецепт із другого видання книжки «American Cookery», опублікованого у 1796 році. Це одне з ранніх американських кулінарних видань, а його рецепти сьогодні дають змогу зазирнути на кухню іншої епохи.
Оригінальний спосіб приготування напрочуд простий, тонкі скибочки яловичини викладають шарами з цибулею, сіллю, перцем, борошном і маслом. Додають трохи води, накривають тістом і запікають.
Інгредієнти
Для тіста
вершкове масло — 226 г
смалець — 50 г
пшеничне борошно — 375 г
цільнозернове борошно — 25 г
цукор — 25 г
сіль — 6 г
холодна вода — 25–50 мл
Для начинки
яловича — 900 г
подрібнена цибуля — 150 г
вершкове масло — 113 г
борошно — 100 г
яловичий бульйон — 75 мл
мадера — 25 мл
розмарин — 1 ст. л
сіль
чорний перець
Для змащування знадобиться яйце, а для фінального штриха — трохи солі.
Приготування
Спочатку приготуйте тісто, змішайте два види борошна, цукор і сіль, додайте холодне масло та смалець.
Перетріть суміш до крихт, поступово влийте холодну воду та замісіть тісто. Воно має зібратися в однорідну масу, проте не бути надто липким.
Загорніть його та охолодіть.
Яловичину наріжте скибочками завтовшки приблизно 1–1,5 см.
Змішайте борошно із сіллю, перцем і розмарином.
У форму для запікання викладайте м’ясо шарами та чергуйте його з цибулею, сумішшю борошна та шматочками вершкового масла.
Додайте яловичий бульйон і мадеру.
Розкачайте тісто та накрийте ним начинку.
Защипніть краї, зробіть невеликий отвір для виходу пари, змастіть поверхню збитим яйцем і посипте сіллю.
Випікайте пиріг 30 хв за температури 200°C.
Потім зменште температуру до 175°C, накрийте пиріг і готуйте ще приблизно 60 хв.
Після випікання залиште його охолоджуватися на 45 хв, так начинка стабілізується, а пиріг буде зручніше нарізати.
Цікаво, що у старовинній кулінарній традиції пироги не завжди мали нижній шар тіста. Такий спосіб приготування цілком відповідав тогочасній практиці, бо головною метою оболонки було зберегти начинку під час запікання, а не обов’язково створити звичну нам основу.
Це більше, ніж просто м’ясний пиріг, а можливість відтворити на власній кухні рецепт із XVIII століття та відчути, як готували задовго до появи сучасних кулінарних трендів.