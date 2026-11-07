Стейк-пиріг: як приготувати м’ясну страву за рецептом 1796 року

Стейк-пиріг / © Credits

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Рецептам із кулінарних книжок XVIII століття є чим здивувати сучасних гурманів. Фудблогер Mike Smith узяв рецепт із другого видання книжки «American Cookery», опублікованого у 1796 році. Це одне з ранніх американських кулінарних видань, а його рецепти сьогодні дають змогу зазирнути на кухню іншої епохи.

Оригінальний спосіб приготування напрочуд простий, тонкі скибочки яловичини викладають шарами з цибулею, сіллю, перцем, борошном і маслом. Додають трохи води, накривають тістом і запікають.

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Інгредієнти

Для тіста

вершкове масло — 226 г

смалець — 50 г

пшеничне борошно — 375 г

цільнозернове борошно — 25 г

цукор — 25 г

сіль — 6 г

холодна вода — 25–50 мл

Для начинки

яловича — 900 г

подрібнена цибуля — 150 г

вершкове масло — 113 г

борошно — 100 г

яловичий бульйон — 75 мл

мадера — 25 мл

розмарин — 1 ст. л

сіль

чорний перець

Для змащування знадобиться яйце, а для фінального штриха — трохи солі.

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Приготування

Спочатку приготуйте тісто, змішайте два види борошна, цукор і сіль, додайте холодне масло та смалець. Перетріть суміш до крихт, поступово влийте холодну воду та замісіть тісто. Воно має зібратися в однорідну масу, проте не бути надто липким. Загорніть його та охолодіть. Яловичину наріжте скибочками завтовшки приблизно 1–1,5 см. Змішайте борошно із сіллю, перцем і розмарином. У форму для запікання викладайте м’ясо шарами та чергуйте його з цибулею, сумішшю борошна та шматочками вершкового масла. Додайте яловичий бульйон і мадеру. Розкачайте тісто та накрийте ним начинку. Защипніть краї, зробіть невеликий отвір для виходу пари, змастіть поверхню збитим яйцем і посипте сіллю. Випікайте пиріг 30 хв за температури 200°C. Потім зменште температуру до 175°C, накрийте пиріг і готуйте ще приблизно 60 хв. Після випікання залиште його охолоджуватися на 45 хв, так начинка стабілізується, а пиріг буде зручніше нарізати.

Цікаво, що у старовинній кулінарній традиції пироги не завжди мали нижній шар тіста. Такий спосіб приготування цілком відповідав тогочасній практиці, бо головною метою оболонки було зберегти начинку під час запікання, а не обов’язково створити звичну нам основу.

Це більше, ніж просто м’ясний пиріг, а можливість відтворити на власній кухні рецепт із XVIII століття та відчути, як готували задовго до появи сучасних кулінарних трендів.

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