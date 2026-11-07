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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
25
Час на прочитання
2 хв

Стейк-пиріг: як приготувати м’ясну страву за рецептом 1796 року

Це ситний пиріг із яловичиною, цибулею, маслом і ароматними спеціями за рецептом майже 230-річної давнини.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
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Стейк-пиріг

Стейк-пиріг / © Credits

Рецептам із кулінарних книжок XVIII століття є чим здивувати сучасних гурманів. Фудблогер Mike Smith узяв рецепт із другого видання книжки «American Cookery», опублікованого у 1796 році. Це одне з ранніх американських кулінарних видань, а його рецепти сьогодні дають змогу зазирнути на кухню іншої епохи.

Оригінальний спосіб приготування напрочуд простий, тонкі скибочки яловичини викладають шарами з цибулею, сіллю, перцем, борошном і маслом. Додають трохи води, накривають тістом і запікають.

Інгредієнти

Для тіста

  • вершкове масло — 226 г

  • смалець — 50 г

  • пшеничне борошно — 375 г

  • цільнозернове борошно — 25 г

  • цукор — 25 г

  • сіль — 6 г

  • холодна вода — 25–50 мл

Для начинки

  • яловича — 900 г

  • подрібнена цибуля — 150 г

  • вершкове масло — 113 г

  • борошно — 100 г

  • яловичий бульйон — 75 мл

  • мадера — 25 мл

  • розмарин — 1 ст. л

  • сіль

  • чорний перець

Для змащування знадобиться яйце, а для фінального штриха — трохи солі.

Приготування

  1. Спочатку приготуйте тісто, змішайте два види борошна, цукор і сіль, додайте холодне масло та смалець.

  2. Перетріть суміш до крихт, поступово влийте холодну воду та замісіть тісто. Воно має зібратися в однорідну масу, проте не бути надто липким.

  3. Загорніть його та охолодіть.

  4. Яловичину наріжте скибочками завтовшки приблизно 1–1,5 см.

  5. Змішайте борошно із сіллю, перцем і розмарином.

  6. У форму для запікання викладайте м’ясо шарами та чергуйте його з цибулею, сумішшю борошна та шматочками вершкового масла.

  7. Додайте яловичий бульйон і мадеру.

  8. Розкачайте тісто та накрийте ним начинку.

  9. Защипніть краї, зробіть невеликий отвір для виходу пари, змастіть поверхню збитим яйцем і посипте сіллю.

  10. Випікайте пиріг 30 хв за температури 200°C.

  11. Потім зменште температуру до 175°C, накрийте пиріг і готуйте ще приблизно 60 хв.

  12. Після випікання залиште його охолоджуватися на 45 хв, так начинка стабілізується, а пиріг буде зручніше нарізати.

Цікаво, що у старовинній кулінарній традиції пироги не завжди мали нижній шар тіста. Такий спосіб приготування цілком відповідав тогочасній практиці, бо головною метою оболонки було зберегти начинку під час запікання, а не обов’язково створити звичну нам основу.

Це більше, ніж просто м’ясний пиріг, а можливість відтворити на власній кухні рецепт із XVIII століття та відчути, як готували задовго до появи сучасних кулінарних трендів.

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