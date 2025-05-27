Стейк тартар із пікантним соусом: рецепт вишуканої закуски / © Credits

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Це страва для тих, хто не боїться експериментувати, цінує якість інгредієнтів і вміє смакувати життя. Фудблогер Eric Lahuerta показав, як приготувати класичний стейк тартар із пікантним соусом, на хрусткому бріоші — витончена закуска з характером.

Стейк тартар — це страва з якісної сирої яловичини, дрібно нарізаної ножем, заправленої ароматним соусом і спеціями. Вперше популярності набула у Франції на початку XX століття, а зараз — це одна з найелегантніших закусок у ресторанах високої кухні.

Інгредієнти Яловича вирізка 300 г Зернова гірчиця 1 ст. л Яєчні жовтки 2 шт. Оливкова олія 50 мл Мариновані корнішони 2 шт. Зелена цибуля ½ стебла Каперси 20 шт. Соус табаско Вустерский соус Сіль Мелений чорний перець Вершкове масло Бріош або інший м’який хліб

Приготування

М’ясо має бути свіжим — бажано купувати у перевіреного м’ясника. Наріжте яловичу вирізку дуже дрібними кубиками вручну (не у блендері!). Це важливо для правильної текстури. Посоліть, поперчіть, додайте кілька крапель Вустерського соусу та табаско. Перемішайте та дайте настоятись кілька хвилин. У невеликій мисці збийте яєчні жовтки, поступово вливайте оливкову олію, як для майонезу. Додайте гірчицю — вона додасть структури та глибини смаку. Має вийти ніжна, густа емульсія. Подрібніть корнішони, каперси та зелену цибулю. Додайте до яєчно-гірчичного соусу. Усе добре перемішайте — саме цей соус є серцем тартару. Додайте м’ясо до соусу, ретельно перемішайте. Спробуйте, можливо, варто додати ще трохи солі, перцю чи гірчиці до свого смаку.

Подача

Обсмажте скибочки бріош на вершковому маслі до хрусткої золотистої скоринки. На теплий хліб викладіть щедру порцію тартару. Прикрасьте каперсами, мікрозеленню чи перепелиним яйцем — як у ресторані.

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Поради

Табаско додає пікантності, але його кількість можна регулювати. Для ніжнішого варіанту — взагалі не додавайте.

Можна сформувати тартар у кільці, викласти на тарілку з чипсами з пармезану чи на тостах для фуршетного варіанту.

До тартару чудово підходять легкі червоні вина чи сухе біле з яскравою кислинкою.

Чи варто боятись сирого м’яса

Тартар — це страва не для щоденного меню, але якщо правильно обрати м’ясо (яловича вирізка — найкраща частина), дотримуватись гігієни та зберігання, вона абсолютно безпечна. Нею насолоджуються у кращих ресторанах світу.

Стейк тартар — це про смак, текстуру, аромат і враження. Він підкреслює вашу увагу до деталей та любов до гастрономії. А якщо приготувати його вдома — ви здивуєте гостей. Ця закуска поєднує витонченість французької кухні з індивідуальністю кожного кухаря.