Стейки з червоної капусти з соусом тахіні: рецепт незвичайної страви

Ця страва не тільки красива, але й настільки проста у приготуванні, що ви можете подати її до столу у будь-який день тижня.
Стейки з капусти можна подавати окремо, а можна як гарнір.
Складові для стейків:
- 1 качан червоної капусти
- 2 столові ложки бальзамічного оцту
- сіль і крупномелений чорний перець за смаком
- 2 столові ложки гірчиці
- 1 столова ложка сиропу чи меду
Складові для соусу тахіні:
- невеликий пучок свіжої кінзи (нарізати)
- 1 середній червоний болгарський перець, крупно нарізаний
- 1 зубчик часнику, подрібнений
- майже повна склянка тахіні
- половина склянки води
- 2 столові ложки свіжого лимонного соку
- 1/2 чайної ложки солі
- 1/2 чайної ложки великомолотого чорного перцю
Приготування соусу тахіні
- Нагрійте велику антипригарну сковороду на сильному вогні. Додайте болгарський перець та обсмажте до готовності. Додайте подрібнений часник і продовжуйте обсмажувати ще хвилину чи дві, доки не відчуєте запах часнику. Зніміть із вогню.
- У кухонному комбайні змішайте червоний перець та часник з тахіні, водою, лимонним соком, сіллю та перцем. Подрібніть до однорідної маси.
Приготування стейків
- Розігрійте духовку до 200 градусів.
- Видаліть жорстке зовнішнє листя капусти і викиньте його. Поставивши качан капусти вертикально на обробну дошку, акуратно наріжте стейки рівномірно зверху вниз, у вас вийде близько 6-8 штук.
- Покладіть стейки з капусти на антипригарну сковороду або деко. Поступово змастіть бальзамічним оцтом. Посипте сіллю та перцем.
- Запікайте стейки з капусти без кришки протягом 45-50 хвилин або доки вони не стануть м'якими та ніжними.
- Поки капуста смажиться, у невеликій мисці змішайте жовту гірчицю та сироп або мед. Відкладіть убік.
- Коли стейки з капусти стануть м'якими, дістаньте їх із духовки. Змастіть верх капусти сумішшю солодкого гірчичного соусу. Збризкайте соусом тахіні з червоним перцем і посипте свіжою кінзою.
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