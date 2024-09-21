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Стейки з червоної капусти з соусом тахіні: рецепт незвичайної страви

Стейки з червоної капусти з соусом тахіні: рецепт незвичайної страви

Стейки з червоної капусти з соусом тахіні / Фото: Credits

Ця страва не тільки красива, але й настільки проста у приготуванні, що ви можете подати її до столу у будь-який день тижня.

Стейки з капусти можна подавати окремо, а можна як гарнір.

Складові для стейків:

  • 1 качан червоної капусти
  • 2 столові ложки бальзамічного оцту
  • сіль і крупномелений чорний перець за смаком
  • 2 столові ложки гірчиці
  • 1 столова ложка сиропу чи меду

Складові для соусу тахіні:

  • невеликий пучок свіжої кінзи (нарізати)
  • 1 середній червоний болгарський перець, крупно нарізаний
  • 1 зубчик часнику, подрібнений
  • майже повна склянка тахіні
  • половина склянки води
  • 2 столові ложки свіжого лимонного соку
  • 1/2 чайної ложки солі
  • 1/2 чайної ложки великомолотого чорного перцю

Приготування соусу тахіні

  1. Нагрійте велику антипригарну сковороду на сильному вогні. Додайте болгарський перець та обсмажте до готовності. Додайте подрібнений часник і продовжуйте обсмажувати ще хвилину чи дві, доки не відчуєте запах часнику. Зніміть із вогню.
  2. У кухонному комбайні змішайте червоний перець та часник з тахіні, водою, лимонним соком, сіллю та перцем. Подрібніть до однорідної маси.

Приготування стейків

  1. Розігрійте духовку до 200 градусів.
  2. Видаліть жорстке зовнішнє листя капусти і викиньте його. Поставивши качан капусти вертикально на обробну дошку, акуратно наріжте стейки рівномірно зверху вниз, у вас вийде близько 6-8 штук.
  3. Покладіть стейки з капусти на антипригарну сковороду або деко. Поступово змастіть бальзамічним оцтом. Посипте сіллю та перцем.
  4. Запікайте стейки з капусти без кришки протягом 45-50 хвилин або доки вони не стануть м'якими та ніжними.
  5. Поки капуста смажиться, у невеликій мисці змішайте жовту гірчицю та сироп або мед. Відкладіть убік.
  6. Коли стейки з капусти стануть м'якими, дістаньте їх із духовки. Змастіть верх капусти сумішшю солодкого гірчичного соусу. Збризкайте соусом тахіні з червоним перцем і посипте свіжою кінзою.

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