Стрічка з огірка: кухар приголомшив незвичайним кулінарним лайфгаком

Для цього застеліть махровим рушником край стола, на нього покладіть паралельно дві гладкі спиці на відстані довжини огірка. В овоча попередньо обріжте кінці. Далі покладіть огірок перпендикулярно між спицями, щоб зафіксувати його. Домінувальною рукою візьміть ніж, зіпріть на спиці та обережно зрізайте. Водночас іншу руку покладіть на огірок і перекочуйте його за напрямом зрізу. У вас має вийти тонка широка стрічка.

Щоб усе вийшло, намагайтесь робити рухи синхронно, не поспішайте та використовуйте гострий ніж з довгим лезом. Також важливо, щоб огірок був рівним.

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