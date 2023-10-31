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Стрічка з огірка: кухар приголомшив незвичайним кулінарним лайфгаком

Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
832
Час на прочитання
1 хв
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Стрічка з огірка: кухар приголомшив незвичайним кулінарним лайфгаком

Довгий огірок / Фото: Credits

Кухар одного з американських ресторанів показав, як нарізати огірок стрічкою.

Для цього застеліть махровим рушником край стола, на нього покладіть паралельно дві гладкі спиці на відстані довжини огірка. В овоча попередньо обріжте кінці. Далі покладіть огірок перпендикулярно між спицями, щоб зафіксувати його. Домінувальною рукою візьміть ніж, зіпріть на спиці та обережно зрізайте. Водночас іншу руку покладіть на огірок і перекочуйте його за напрямом зрізу. У вас має вийти тонка широка стрічка.

Щоб усе вийшло, намагайтесь робити рухи синхронно, не поспішайте та використовуйте гострий ніж з довгим лезом. Також важливо, щоб огірок був рівним.

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Дата публікації
Перегляди
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