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Стручкова квасоля з часником і соєвим соусом: рецепт корисної страви без м’яса
Стручкова квасоля з часником і соєвим соусом — це легка, корисна овочева страва без м’яса.
Готується дуже швидко і чудово поєднується з м’ясом, птицею, рибою та овочами.
Інгредієнти
- стручкова квасоля
- 400 г
- цибуля ріпчаста
- 1 шт.
- часник
- 3 зубчики
- соєвий соус
- 2 ст. л.
- олія
- 1 ст. л.
- вершкове масло
- 1 ст. л.
- насіння кунжуту
- 1 ст. л.
- сіль
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Стручкову квасолю промийте та наріжте на шматочки довжиною 4–5 сантиметрів. У каструлі закип’ятіть воду, викладіть квасолю і варіть дві хвилини, воду злийте, обполосніть крижаною водою, щоб зберігся яскравий колір, і висушіть паперовим рушником.
Цибулю та часник очистьте і дрібно наріжте.
У сковороді на середньому вогні розтопіть вершкове масло та олію, обсмажте цибулю та часник до м’якості.
Додайте спаржеву квасолю, влийте соєвий соус, посоліть і обсмажте ще на сильному вогні 3–5 хвилин, посипте кунжутом, перемішайте, прогрійте ще хвилину і зніміть з вогню.
Поради:
Не пересолюйте, оскільки у страві вже є соєвий соус.