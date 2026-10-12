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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
474
Час на прочитання
1 хв

Стручкова квасоля з часником і соєвим соусом: рецепт корисної страви без м’яса

Стручкова квасоля з часником і соєвим соусом — це легка, корисна овочева страва без м’яса.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
30 хвилин
Харчова цінність на 100 г
95 ккал
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Стручкова квасоля з часником і соєвим соусом

Стручкова квасоля з часником і соєвим соусом / © Credits

Готується дуже швидко і чудово поєднується з м’ясом, птицею, рибою та овочами.

Інгредієнти

стручкова квасоля
400 г
цибуля ріпчаста
1 шт.
часник
3 зубчики
соєвий соус
2 ст. л.
олія
1 ст. л.
вершкове масло
1 ст. л.
насіння кунжуту
1 ст. л.
сіль

  1. Стручкову квасолю промийте та наріжте на шматочки довжиною 4–5 сантиметрів. У каструлі закип’ятіть воду, викладіть квасолю і варіть дві хвилини, воду злийте, обполосніть крижаною водою, щоб зберігся яскравий колір, і висушіть паперовим рушником.

  2. Цибулю та часник очистьте і дрібно наріжте.

  3. У сковороді на середньому вогні розтопіть вершкове масло та олію, обсмажте цибулю та часник до м’якості.

  4. Додайте спаржеву квасолю, влийте соєвий соус, посоліть і обсмажте ще на сильному вогні 3–5 хвилин, посипте кунжутом, перемішайте, прогрійте ще хвилину і зніміть з вогню.

Поради:

  • Не пересолюйте, оскільки у страві вже є соєвий соус.

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