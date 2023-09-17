Сухий пиріг з яблуками: швидко, смачно та дуже просто

Це напевно один з найпростіших у приготуванні пирогів з яблук, який обов'язково потрібно спекти восени. Готується він з трьох сухих інгредієнтів, які змішуються у рівних пропорціях. Рецепт зручний ще й тим, що кожного інгредієнта додається по склянці, тому такий пиріг подекуди й називають пирогом "трьох склянок". Найскладніше в приготуванні, так це, напевно, натерти яблука.

Сухі інгредієнти викладаємо шарами, перекладаючи натертими яблуками, які під час випікання просочують тісто, роблячи його вологим. Таку ж роль відіграє і вершкове масло. Завдяки цьому пиріг печеться дуже швидко і завжди виходить смачним.

Інгредієнти для приготування сухого пирога :

Яблуко - 1, 250 кг,

Манна крупа, борошно - по склянці,

Цукор - склянка, або трохи менше, якщо яблука солодкі,

Вершкове масло - 150 г,

Розпушувач - 1,5 ч.л,

Ванільний цукор - чайна ложка,

Кориця - чайна ложка,

Лимонний сік - пару столових ложок,

Сіль - щіпка.

Приготування яблучного пирога "три склянки":

У місткість всипте по склянці просіяного пшеничного борошна, манної крупи та цукру.

Суху суміш ретельно перемішайте. Додайте розпушувач, ванілін. Перемішайте та розділіть суху суміш на чотири частини.

Помиті яблука натеріть на великій тертці. Якщо шкірка не дуже щільна, натерти можна зі шкіркою. Яблука для цього краще брати кисло-солодкі. Натерті яблука поділіть на три частини. Додайте до яблук мелену корицю, а щоб яблука не потемніли, влийте сік лимона.

Форму для випікання застеліть пергаментним папером.

Насипте на дно форми одну четверту частину сухого тіста, рівномірно розподіліть його. Зверху викладіть одну частину натертих яблук., розподіліть рівним шаром та можете утрамбувати ложкою.

Подібним чином сформуйте чотири шари сипучого тіста та три шари яблучної начинки.

М’яке вершкове масло наріжте на шматки, викладіть зверху на пиріг.

Прогрійте духовку до 180 градусів. Випікайте яблучний пиріг близько години.

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