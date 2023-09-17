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Сухий пиріг з яблуками: швидко, смачно та дуже просто

Автор
Ганна НосоваГанна Носова
Дата публікації
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5512
Час на прочитання
2 хв
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Сухий пиріг з яблуками: швидко, смачно та дуже просто

Яблучний пиріг "три склянки"

Рецепт болгарського насипного пирога “три склянки” - простіше та швидше не буває

Це напевно один з найпростіших у приготуванні пирогів з яблук, який обов'язково потрібно спекти восени. Готується він  з трьох сухих інгредієнтів, які змішуються у рівних пропорціях. Рецепт зручний ще й тим, що кожного інгредієнта додається по склянці, тому  такий пиріг подекуди й називають пирогом "трьох склянок". Найскладніше в приготуванні, так це, напевно, натерти яблука.

Сухі інгредієнти викладаємо шарами, перекладаючи натертими яблуками, які під час випікання  просочують тісто, роблячи його вологим. Таку ж роль відіграє і вершкове масло. Завдяки цьому пиріг печеться дуже швидко і завжди виходить смачним. 

Інгредієнти для приготування сухого пирога :

  • Яблуко - 1, 250 кг,
  • Манна крупа, борошно - по склянці, 
  • Цукор  - склянка, або трохи менше, якщо яблука солодкі,
  • Вершкове масло - 150 г,
  • Розпушувач - 1,5  ч.л,
  • Ванільний цукор  - чайна ложка,
  • Кориця - чайна ложка,
  • Лимонний сік - пару столових ложок,
  • Сіль  - щіпка.

Приготування яблучного пирога "три склянки":

  • У місткість всипте по склянці просіяного пшеничного борошна, манної крупи та цукру. 
  • Суху суміш ретельно перемішайте. Додайте розпушувач, ванілін.  Перемішайте та розділіть суху суміш на чотири частини. 
  • Помиті яблука натеріть на великій тертці. Якщо шкірка не дуже щільна, натерти можна зі шкіркою. Яблука для цього краще брати кисло-солодкі. Натерті яблука поділіть на три частини. Додайте до яблук  мелену корицю, а щоб яблука не потемніли, влийте сік лимона.
  • Форму для випікання застеліть пергаментним папером.
  • Насипте на дно форми  одну четверту частину сухого тіста, рівномірно розподіліть його. Зверху викладіть одну частину натертих яблук., розподіліть рівним шаром та можете утрамбувати ложкою.
  • Подібним чином сформуйте чотири шари сипучого тіста та  три шари яблучної начинки.
  • М’яке вершкове масло наріжте на шматки, викладіть зверху на пиріг.
  • Прогрійте духовку до 180 градусів. Випікайте яблучний пиріг близько години. 

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Дата публікації
Перегляди
5512
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