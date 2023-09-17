Сухий пиріг з яблуками: швидко, смачно та дуже просто

Рецепт болгарського насипного пирога “три склянки” - простіше та швидше не буває
Це напевно один з найпростіших у приготуванні пирогів з яблук, який обов'язково потрібно спекти восени. Готується він з трьох сухих інгредієнтів, які змішуються у рівних пропорціях. Рецепт зручний ще й тим, що кожного інгредієнта додається по склянці, тому такий пиріг подекуди й називають пирогом "трьох склянок". Найскладніше в приготуванні, так це, напевно, натерти яблука.
Сухі інгредієнти викладаємо шарами, перекладаючи натертими яблуками, які під час випікання просочують тісто, роблячи його вологим. Таку ж роль відіграє і вершкове масло. Завдяки цьому пиріг печеться дуже швидко і завжди виходить смачним.
Інгредієнти для приготування сухого пирога :
- Яблуко - 1, 250 кг,
- Манна крупа, борошно - по склянці,
- Цукор - склянка, або трохи менше, якщо яблука солодкі,
- Вершкове масло - 150 г,
- Розпушувач - 1,5 ч.л,
- Ванільний цукор - чайна ложка,
- Кориця - чайна ложка,
- Лимонний сік - пару столових ложок,
- Сіль - щіпка.
Приготування яблучного пирога "три склянки":
- У місткість всипте по склянці просіяного пшеничного борошна, манної крупи та цукру.
- Суху суміш ретельно перемішайте. Додайте розпушувач, ванілін. Перемішайте та розділіть суху суміш на чотири частини.
- Помиті яблука натеріть на великій тертці. Якщо шкірка не дуже щільна, натерти можна зі шкіркою. Яблука для цього краще брати кисло-солодкі. Натерті яблука поділіть на три частини. Додайте до яблук мелену корицю, а щоб яблука не потемніли, влийте сік лимона.
- Форму для випікання застеліть пергаментним папером.
- Насипте на дно форми одну четверту частину сухого тіста, рівномірно розподіліть його. Зверху викладіть одну частину натертих яблук., розподіліть рівним шаром та можете утрамбувати ложкою.
- Подібним чином сформуйте чотири шари сипучого тіста та три шари яблучної начинки.
- М’яке вершкове масло наріжте на шматки, викладіть зверху на пиріг.
- Прогрійте духовку до 180 градусів. Випікайте яблучний пиріг близько години.
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