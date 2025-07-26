Суп Біск із креветок: рецепт стави, яка підкорить навіть вибагливих гурманів

Суп Біск із креветок / © Associated Press

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Завдяки поєднанню морепродуктів, свіжих овочів, цитрусової кислинки та пікантної нотки гостроти, страва ідеально підійде для особливої вечері чи недільного обіду, а як його правильно приготувати розповіли на сторінці evgeniakarpa.

Інгредієнти Креветки (можна морожених, бажано з панциром) 500 г Рослинна олія 2 ст. л Цибуля 1 шт. Часник 3 зубчики Помідор 2 шт. Болгарський перець ½ шт. Вершкове масло 1 ст. л Борошно 2–3 ст. л Соус Шрірача 1 ч. л Цедра і сік лимона ½ шт. Сіль Перець Свіжий кріп 1 ст. л Червона ікра Зелень

Приготування

Очистьте креветки від панцирів, але не викидайте голови та хвостики. Самі креветки залийте окропом на 2–3 хв. Воду злийте, креветки залиште до подачі. У глибокій каструлі на олії обсмажте панцирі, голови креветок, цибулю, часник, помідори та перець до золотистості, приблизно 7–10 хв. Додайте вершкове масло, борошно, шрірачу, сіль, перець, цедру і сік лимона. Перемішайте та залийте 1 л води. Варіть на середньому вогні 20–30 хв, щоб бульйон максимально увібрав аромати. Зніміть із вогню, злегка остудіть. Подрібніть все блендером. Протріть через сито чи марлю для шовковистої текстури. Розкладіть очищені креветки у тарілки. Залийте гарячим супом. Прикрасьте кропом, ікрою та дріпкою чорного перцю.

Альтернатива

Якщо уварити суп ще 15–20 хв на слабкому вогні після проціджування, отримаєте густий соус біск, який ідеально пасуватиме до:

пасти,

білої риби,

креветок,

або навіть для гратенів і запіканок.

Поради

Замість помідорів можна використати томатну пасту — 1 ч. л для глибшого смаку.

Соус шрірачу можна замінити на солодку паприку.

Для кремової текстури додайте у кінці 30 мл вершків.

Креветковий суп — це не просто ще одна страва з морепродуктами, а справжній витвір кулінарного мистецтва, який легко зробити вдома. Поєднання ароматного бульйону з панцирів, ніжного м’яса креветок, овочів і спецій перетворює звичайну трапезу на гастрономічну пригоду. Такий суп смакуватиме як у повсякденному меню, так і на святковому столі. А можливість трансформувати його у вишуканий соус робить рецепт ще універсальнішим. Не бійтеся експериментувати та відкрийте для себе новий рівень домашньої кухні.

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