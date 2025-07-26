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Суп Біск із креветок: рецепт стави, яка підкорить навіть вибагливих гурманів
Ароматний та насичений, цей суп із креветок стане справжнім відкриттям навіть для тих, хто вважає себе гурманом.
Завдяки поєднанню морепродуктів, свіжих овочів, цитрусової кислинки та пікантної нотки гостроти, страва ідеально підійде для особливої вечері чи недільного обіду, а як його правильно приготувати розповіли на сторінці evgeniakarpa.
Інгредієнти
- Креветки (можна морожених, бажано з панциром)
- 500 г
- Рослинна олія
- 2 ст. л
- Цибуля
- 1 шт.
- Часник
- 3 зубчики
- Помідор
- 2 шт.
- Болгарський перець
- ½ шт.
- Вершкове масло
- 1 ст. л
- Борошно
- 2–3 ст. л
- Соус Шрірача
- 1 ч. л
- Цедра і сік лимона
- ½ шт.
- Сіль
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- Перець
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- Свіжий кріп
- 1 ст. л
- Червона ікра
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- Зелень
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Приготування
Очистьте креветки від панцирів, але не викидайте голови та хвостики.
Самі креветки залийте окропом на 2–3 хв. Воду злийте, креветки залиште до подачі.
У глибокій каструлі на олії обсмажте панцирі, голови креветок, цибулю, часник, помідори та перець до золотистості, приблизно 7–10 хв.
Додайте вершкове масло, борошно, шрірачу, сіль, перець, цедру і сік лимона.
Перемішайте та залийте 1 л води.
Варіть на середньому вогні 20–30 хв, щоб бульйон максимально увібрав аромати.
Зніміть із вогню, злегка остудіть. Подрібніть все блендером.
Протріть через сито чи марлю для шовковистої текстури.
Розкладіть очищені креветки у тарілки.
Залийте гарячим супом.
Прикрасьте кропом, ікрою та дріпкою чорного перцю.
Альтернатива
Якщо уварити суп ще 15–20 хв на слабкому вогні після проціджування, отримаєте густий соус біск, який ідеально пасуватиме до:
пасти,
білої риби,
креветок,
або навіть для гратенів і запіканок.
Поради
Замість помідорів можна використати томатну пасту — 1 ч. л для глибшого смаку.
Соус шрірачу можна замінити на солодку паприку.
Для кремової текстури додайте у кінці 30 мл вершків.
Креветковий суп — це не просто ще одна страва з морепродуктами, а справжній витвір кулінарного мистецтва, який легко зробити вдома. Поєднання ароматного бульйону з панцирів, ніжного м’яса креветок, овочів і спецій перетворює звичайну трапезу на гастрономічну пригоду. Такий суп смакуватиме як у повсякденному меню, так і на святковому столі. А можливість трансформувати його у вишуканий соус робить рецепт ще універсальнішим. Не бійтеся експериментувати та відкрийте для себе новий рівень домашньої кухні.