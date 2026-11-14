Суп, який рятує після вечірки та похмілля: як приготувати гострий корейський кімчі чіґе з куркою та тофу

кімчі чіґе instagram.com_leocoookss / © Instagram

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Корейська кухня вміє дивувати поєднанням смаків гострого, кислого, солоного та насиченого умамі. Один із найяскравіших прикладів — кімчі чіґе (Kimchi Jjigae), традиційний густий суп-рагу, головним інгредієнтом якого є кімчі — ферментована пекінська капуста з прянощами.

Ця страва давно стала улюбленою домашньою класикою у Кореї. Її готують із різними добавками — свининою, тунцем, тофу чи іншими продуктами, які є під рукою. У версії, про яку розповіли на сторінці leocoookss, головну роль відіграють куряче стегно, м’який тофу та ароматний соус із корейських спецій.

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Інгредієнти

куряче філе стегна — 500–600 г

кімчі — 250–300 г

сік кімчі — 4–5 ст. л

твердий тофу — 250–300 г

велика цибулина — 1 шт.

часник — 2 зубчики

зелена цибуля — 3–4 стебла

Для соусу

паста гочуджан — 2 ст. л

перець гочугару — 1 ч. л або до свого смаку

цукор — 1–2 ч. л

кунжутна олія — 1 ст. л

Приготування

Куряче стегно наріжте невеликими шматочками, кімчі трохи подрібніть, тофу наріжте кубиками. Цибулю наріжте півкільцями, часник дрібно посічіть, а зелену цибулю — кільцями. Розігрійте глибоку каструлю чи сотейник на середньому вогні. Додайте курку та обсмажте до апетитної золотистої скоринки. Покладіть до курки цибулю та часник. Обсмажуйте ще 1–2 хв, щоб овочі віддали свій аромат. Додайте подрібнену капусту та її сік. Перемішайте та тушкуйте приблизно 5 хв. Саме кімчі надає супу характерної кислинки та глибокого смаку. Додайте гочуджан, гочугару, цукор і кунжутну олію. Добре перемішайте, щоб курка та кімчі рівномірно вкрилися ароматною пастою. Викладіть кубики тофу та обережно перемішайте. Прогрівайте ще 3–5 хв, не розмішуйте надто активно, щоб зберегти форму шматочків. Наприкінці додайте зелену цибулю. Подавайте суп гарячим, за бажанням із порцією відвареного рису.

Головна перевага цього рецепта — його легко адаптувати під власні вподобання. Якщо любите виразну гостроту, не шкодуйте гочугару. Якщо ж віддаєте перевагу м’якшим смакам, зменште кількість перцю чи зовсім відмовтеся від нього.

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Якщо готуєте кімчі чіґе вперше, краще почати з меншої кількості гострих інгредієнтів, а потім відрегулювати смак.

Кімчі чіґе — саме та страва, яка здатна перетворити звичайний обід на маленьку гастрономічну подорож до Кореї. Насичений бульйон, пікантна ферментована капуста, соковита курка та ніжний тофу створюють поєднання, від якого важко відмовитися.

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