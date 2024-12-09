Суп із броколі та сиру чедер: чудовий рецепт вершкової страви

Якщо ви шукаєте спосіб поєднати насичений смак і ніжну текстуру у тарілці, цей суп із броколі та чедером стане вашим улюбленим. Він зігріває, насичує та вражає своєю вершковою консистенцією.

Рецепт, яким поділилися на сторінці dieteticaesthetic - чудова ідея для домашнього приготування.

Інгредієнти Вершкове масло 1 ст. л Цибуля 1 шт. Часник 2 зубчики Морква 1 шт. Борошно 2 ст. л Курячий бульйон 2 склянки Сіль Перець Копчена паприка 1/2 ст. л Броколі Молоко 1 склянка Чедер

Приготування:

У великій каструлі розігрійте вершкове масло на середньому вогні. Як тільки воно розтане, додайте нарізану цибулю та обсмажуйте її протягом 2-3 хвилин, доки вона не стане прозорою. Коли цибуля отримає легкий золотавий відтінок, додайте подрібнений часник. Пасеруйте ще хвилину, щоб розкрити аромат, після чого додайте терту моркву та борошно. Добре перемішайте, щоб усі інгредієнти з’єдналися. Влийте курячий бульйон, додайте сіль, перець і копчену паприку. Варіть ще кілька хвилин. Додайте нарізану броколі та влийте молоко. Добре перемішайте, щоб інгредієнти рівномірно розподілилися. У цю суміш додайте подрібнений чедер. Продовжуйте варити на слабкому вогні протягом 5-7 хвилин, поки броколі не стане м’якою, а сир не розплавиться, створюючи кремову текстуру. Перемішайте суп до однорідної консистенції. Якщо вам подобається суп-пюре, можна скористатися блендером, але це не обов’язково — шматочки броколі додають текстурної насолоди. Розлийте суп у тарілки, прикрасьте дрібкою тертого сиру чи шматочками хрусткого хліба. Насолоджуйтесь вершковим смаком і ніжною текстурою цього витвору кулінарного мистецтва.

Поради:

Для насиченішого смаку спробуйте замінити молоко вершками.

Якщо хочете легший варіант, використовуйте рослинне молоко чи овочевий бульйон.

Додайте трохи тертого мускатного горіха для ще більшої витонченості.

Подавайте суп із хрусткими грінками чи хлібом із цільнозернового борошна.

Цей суп із броколі та чедером — справжній комфорт у кожній ложці. Він стане ідеальним вибором для родинного обіду чи вечері, вразить своєю текстурою, ароматом і користю. Готуйте з любов’ю та насолоджуйтесь кожною миттю.

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