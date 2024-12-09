Суп із броколі та сиру чедер: чудовий рецепт вершкової страви

Якщо ви шукаєте спосіб поєднати насичений смак і ніжну текстуру у тарілці, цей суп із броколі та чедером стане вашим улюбленим. Він зігріває, насичує та вражає своєю вершковою консистенцією.
Рецепт, яким поділилися на сторінці dieteticaesthetic - чудова ідея для домашнього приготування.
Інгредієнти
- Вершкове масло
- 1 ст. л
- Цибуля
- 1 шт.
- Часник
- 2 зубчики
- Морква
- 1 шт.
- Борошно
- 2 ст. л
- Курячий бульйон
- 2 склянки
- Сіль
- Перець
- Копчена паприка
- 1/2 ст. л
- Броколі
- Молоко
- 1 склянка
- Чедер
Приготування:
- У великій каструлі розігрійте вершкове масло на середньому вогні. Як тільки воно розтане, додайте нарізану цибулю та обсмажуйте її протягом 2-3 хвилин, доки вона не стане прозорою.
- Коли цибуля отримає легкий золотавий відтінок, додайте подрібнений часник. Пасеруйте ще хвилину, щоб розкрити аромат, після чого додайте терту моркву та борошно. Добре перемішайте, щоб усі інгредієнти з’єдналися.
- Влийте курячий бульйон, додайте сіль, перець і копчену паприку. Варіть ще кілька хвилин.
- Додайте нарізану броколі та влийте молоко. Добре перемішайте, щоб інгредієнти рівномірно розподілилися.
- У цю суміш додайте подрібнений чедер. Продовжуйте варити на слабкому вогні протягом 5-7 хвилин, поки броколі не стане м’якою, а сир не розплавиться, створюючи кремову текстуру.
- Перемішайте суп до однорідної консистенції. Якщо вам подобається суп-пюре, можна скористатися блендером, але це не обов’язково — шматочки броколі додають текстурної насолоди.
- Розлийте суп у тарілки, прикрасьте дрібкою тертого сиру чи шматочками хрусткого хліба. Насолоджуйтесь вершковим смаком і ніжною текстурою цього витвору кулінарного мистецтва.
Поради:
- Для насиченішого смаку спробуйте замінити молоко вершками.
- Якщо хочете легший варіант, використовуйте рослинне молоко чи овочевий бульйон.
- Додайте трохи тертого мускатного горіха для ще більшої витонченості.
- Подавайте суп із хрусткими грінками чи хлібом із цільнозернового борошна.
Цей суп із броколі та чедером — справжній комфорт у кожній ложці. Він стане ідеальним вибором для родинного обіду чи вечері, вразить своєю текстурою, ароматом і користю. Готуйте з любов’ю та насолоджуйтесь кожною миттю.
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