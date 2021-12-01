Суп із фрикадельками: дуже швидкий рецепт

Популярна думка, що швидко можна приготувати лише перекушування та легкий сніданок або вечерю. Сьогодні ви переконаєтеся, що і на страву для обіду часу піде не більше пів години.

Суп із фрикадельками готується швидко і просто, і, що дуже важливо, його можна використовувати і в дієтичному, і дитячому харчуванні.

Інгредієнти:

0,5 кг фаршу

0,5 кг картоплі

2 цибулини

2 моркви

3 л води

3 лаврові листи

зелень

олія

чорний мелений перець

сіль

Приготування

Фарш посолити, поперчити, додати подрібнену зелень, добре вимішати і сформувати фрикадельки завбільшки з волоський горіх.

Очищену картоплю нарізати невеликими шматочками, опустити в киплячу воду і варити.

Подрібнену цибулю спасерувати на олії до прозорості, додати натерту на великій тертці моркву і згасити ще 5-10 хвилин, після чого ввести в суп.

Разом із овочевою сумішшю в киплячий суп опустити підготовлені фрикадельки і варити 15-20 хвилин.

За 10 хвилин до готовності суп посолити і додати лавровий лист, а перед тим, як зняти з плити, приправити дрібнорубаною зеленню.

На замітку

Для фрикадельок підійде будь-який фарш — із яловичини, свинини, курки, індички, асорті. Для різноманітності іноді робіть рибні фрикадельки.

Фрикадельки можна приготувати заздалегідь і заморозити, а потім використовувати за необхідності.

Приготування супу значно прискориться, якщо ви заллєте картоплю окропом із електрочайника.

Щоб страва вийшла ще дієтичнішою, цибулю і моркву не обсмажуйте, а вводите в суп разом із картоплею.

До базової основи для супу з фрикадельками можна додати болгарський перець, цвітну або брюссельську капусту, зелений горошок, квасолю, гречку, рис, булгур, дрібні макаронні вироби.

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